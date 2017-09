Warframe - Bosskampf gegen Sentient-Giganten und Open World im Trailer zu »Plains of Eidolon«

Freitag, 15. September 2017 um 21:15

Der Release von Update 22 »Plains of Eidolon« für Warframe steht kurz bevor. Im neuen Trailer sieht man zunächst einige Szenen aus dem friedlichen Außenposten Cetus. Hier ist man in Sicherheit, kann handeln und sich seine ganz persönliche Waffe zusammenbauen. Danach geht es raus in die offene Welt. Am Tag ist das Gebiet relativ friedlich und man kann unter anderem fischen gehen. In der nacht hingegen wird es gefährlich. Wer dann nicht vorbereitet ist, sollte sich wieder nach Cetus zurückziehen. Denn dann erwachen die Sentient: Riesige und schwer bewaffnete Monster.

Einen dieser Bossgegner kann man im Trailer erblicken. Der heizt den Spielern mit Raketen und einem riesigen Maschinengewehr ein. Im Nahkampf kann er zudem mit seinem Arm zuschlagen. Dass er nicht alleine kommt, sondern auch noch Verstärkung dabei hat, macht den Kampf für die Tenno nicht einfacher.

Ein genaues Releasedatum für »Plains of Eidolon« gibt es noch nicht. Digital Extremes bestätigten bisher nur, dass es keine weiteren Patches mehr vor dem großen Addon geben wird. Voraussichtlich wird man Eidolon also schon innerhalb der nächsten Monate selbst besuchen können.