Warhammer 40.000: Dawn of War 3 - Entwickler-Video mit Cinematic- und In-Game-Szenen

In der zweiten Ausgabe seiner Dev-Video-Blog-Reihe Fog of War geht das Entwicklerstudio Relic Entertainment unter anderem auf die Cinematic-Videos, das Story-Telling und die Charaktere im kommenden Warhammer 40.000: Dawn of War 3 ein.

Zu sehen gibt es bei dieser Gelegenheit dann auch gleich einige der besagten Cinematic- und In-Game-Szenen aus dem Echtzeitstrategiespiel. Das Gezeigte wird kommentiert durch den Game-Director Phillip Boulle und den Art-Director Matt Kuzminski. Die beiden gehen unter anderem näher auf die Fraktionen ein und erläutern, wie sich die Charaktere in die bekannte Geschichte des Warhammer-40.000-Universums einfügen.

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 ist für 2017 angekündigt. Erst vor wenigen Tagen gab es erstes Ork-Gameplay aus dem Spiel zu sehen.

