Was ist... Berserk and the Band of the Hawk? - Und was hat es mit Dark Souls zu tun?

Donnerstag, 02. März 2017 um 18:30

Seit dem 21.2. gibt es Berserk and the Band of the Hawk für PC, PS4 und PS Vita. Doch was hat das Actionspiel zum Vollpreis zu bieten und kann man es auch verstehen, wenn man die berühmte Manga- und Anime-Vorlage gar nicht kennt? Und was hat Berserk eigentlich mit Dark Souls zu tun?

Diese Fragen beantworten Dimitry Halley und Christian Fritz Schneider im Was-ist-Video. Dazu gibt es jede Menge Gameplay aus Berserk and the Band of the Hawk zu sehen, denn das orientiert sich nahe an den Dynasty-Warrior-Spielen. Allerdings gibt es hier durch die Vorlage natürlich ein paar Besonderheiten.

So zeigt Berserk and the Band of the Hawk nicht nur 120 Minuten aus der Anime-Filmreihe, wir treten auch gegen zahlreiche Bossgegner an.