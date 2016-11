Was ist ... Eagle Flight? - In diesem VR-Spiel sind wir ein Adler

Donnerstag, 10. November 2016 um 11:07

Wir zeigen im Gameplay-Video, welche Art VR-Erfahrung Ubisofts Eagle Flight ist. Und wir sind wirklich angetan von der schrägen Spielidee, bei der wir ein Weißkopfseealder sind. Sprichwörtlich: Da wo sonst unsre Nase ist, haben wir einen Schnabel und mit Kopfbewegungen sowie minimalen Controllereingaben sausen wir in einer offenen Spielwelt durch die Lüfte. Wie das aussieht, welche Spielmechaniken es gibt und wieso der Mehrspieler das Highlight der VR-Erfahrung ist, erklärt Sebastian im Angespielt-Video.



Eagle Flight ist am 18. Oktober für Oculus Rift und am 8. November 2016 für PlayStation 4 erschienen. Eine Vive-Version folgt am 20. Dezember. Die Aufnahmen stammen von der PS4-Version samt Pro-Support. Allerdings zeigt das Video nicht die volle Pracht des Spiels, da das Social-Screen-Signal der PS4 in Sachen Auflösung, Bildausschnitt und Farbdarstellung nicht an die Grafikqualität herankommt, die der Spieler empfindet.