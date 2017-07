Watch Dogs 2 - Gameplay-Trailer zum 4-Spieler-Koop-Modus

Montag, 03. Juli 2017 um 11:09

Der Trailer zum fünften kostenlosen Update von Watch Dogs 2 stellt anhand von Gameplay-Szenen den neuen 4-Spieler-Koop-Modus vor.

Diese Spielvariante erlaubt es uns, in einer öffentlichen oder privaten Party mit bis zu drei anderen Spielern San Francisco frei zu erkunden und uns in Aktivitäten wie Kopfgeldjäger, Invasionen, Beute-Trucks, Rennen, Showd0wn, Man VS Machine-Roboterkämpfe und DedSec Virus-Events zu stürzen.

Aktionen in der Spielwelt aus dem Koop-Modus haben übrigens keine Auswirkungen auf den jeweils aktuellen Stand der Rangliste. Das Update #5 erscheint am 4. Juli 2017.