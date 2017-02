Watch Dogs 2 - Trailer stellt die Dedsec-Missionen im DLC »Menschliche Bedingugnen« vor

Dienstag, 21. Februar 2017 um 10:21

»Menschliche Bedingungen« ist der zweite DLC für Watch Dogs 2. Für die PS4 erscheint die Erweiterung bereits am 21. Februar 2017, für PC und Xbox One erst am 23. März. Der DLC ist im Season Pass inbegriffen.

In der Erweiterung enthalten sind drei neue DedSec-Missionen und Elite-Koop-Herausforderungen rund um einen Gang-Konflikt. Der DLC soll rund 5 Stunden Spielzeit bieten.