Watch Dogs 2 - Trailer stellt die Season-Pass-Inhalte vor

Donnerstag, 03. November 2016 um 11:12

Am 15. November 2016 erscheint Ubisofts Watch Dogs 2. Doch wer das Hacker-Abenteuer in seiner ganzen Dimension erleben möchte, muss ein wenig mehr investieren: Das Hauptspiel kommt mit einem umfangreichen Erweiterungs-Angebot auf den Markt. Wer sämtliche Inhalte haben möchte, kommt mit einem Season-Pass am günstigsten davon. 39,99 Euro kostet die DLC-Flatrate - und was es für diesen Betrag alles gibt, hat der Publisher und Entwickler Uhisoft nun noch einmal ausführlich im Rahmen eines neuen Trailers vorgestellt. Demzufolge beinhaltet der Season-Pass drei große Add-ons.