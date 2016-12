Werbung oder Wahrheit: Mafia 3 - »Wir werden kein verbuggtes Spiel veröffentlichen!«

Freitag, 23. Dezember 2016 um 07:00

Na wenn sich Andy Wilson, Producer von Mafia 3, sich da mal nicht gehörig in die Nesseln gesetzt hat, als er Anfang 2016 vollmundig verkündete, man werde kein verbuggtes Spiel veröffentlichen. Der Releasezustand des Actionspiels straft den Producer nämlich lügen. Die vielen kuriosen Bugs und Fehler, die sich in das Open-World-Spiel eingeschlichen haben, kann man in zahlreichen Fail-Videos auf Youtube bestaunen.

Aber wie sieht's mit den übrigen Aussagen aus, mit denen die Entwickle rund der Publisher 2k Mafia 3 an den Mann bringen wollen? Gemeinsam mit unserem Tester Dimi Halley stellt Johannes die Werbung für Mafia 3 auf den Prüfstand.

In unserem Videoformat Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?