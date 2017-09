Wild West Online - Alpha-Test im Video: Jetzt schon 40 Euro fürs Western-MMO ausgeben?

Montag, 18. September 2017 um 14:25

Das erste Closed-Alpha-Wochenende zu Wild West Online ist vorbei und wir haben uns im Western-MMO von 612 Games nach spannenden Spielinhalten umgesehen. Gefunden haben wir davon bislang allerdings noch wenig, aber die Entwickler betonen ja auch, dass das hier noch eine sehr frühe Version des Online-Spiels im Wilden Westen ist und, dass in den nächsten Alpha- und Beta-Phasen PvE-Missionen, PvP-Inhalte und mehr folgen sollen.

Es gibt also noch wenig zu sehen in Wild West Online, trotzdem muss man schon mindestens 40 Euro auf den Tisch legen, um an der Closed Alpha teilzunehmen - kein ganz neuer Trend, aber auch kein schöner.

Wir fassen in diesen Video kurz unsere Erfahrungen mit der ersten Alpha zusammen und gehen auch auf die Problematik mit den Bezahl-Alphas und -Betas ein.

