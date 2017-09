Wo ist eigentlich Petra geblieben? - Frau Schmitz steht Rede und Antwort - GameStar TV

Freitag, 29. September 2017 um 17:00

Was macht eigentlich Petra Schmitz und warum sieht man sie so selten in Videos bei GameStar? Das sind nur einige der Fragen, die die Redakteurin und langjährigste Mitarbeiterin der GameStar in dieser Folge von GameStar TV beantwortet.

Petra gibt uns einen Einblick in ihre aktuellen Aufgaben und erklärt, warum sie manchmal eine "unangenehme Redakteurin" ist. Natürlich geht es auch um private Leidenschaften, um kommende Spiele, auf die sich Petra freut und um Spiele, die ihr gestohlen bleiben können.

Warum steht Petra so selten vor der Kamera?

Später geht es auch noch darum, warum Petra sowohl ihren Videoblog eingestellt hat, als auch um ihr Ende als Moderatorin bei GameStar TV vor ein paar Jahren.

