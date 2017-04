Wo muss Free2Play aufhören? - Und mehr von der Quo Vadis Berlin - GameStar TV

Freitag, 28. April 2017 um 17:00

Hinweis: Wir entschuldigen uns für die teils schlechte Verbindung und daraus resultierende schwache Bild- und Ton-Qualität und bitten um Verständnis.

Michael Graf war für uns in dieser Woche auf der Quo Vadis Berlin, einer Konferenz für Spiele-Entwicklung, und hat sich dort Vorträge angehört und mit Entwicklern und Publishern gesprochen. In dieser Folge von GameStar TV fasst er einige der Highlights zusammen und erzählt Anekdoten der Spielemacher.

Wir werden noch eine zweite Folge zur Quo Vadis Berlin machen, schreibt uns gerne in die Kommentare, falls es Fragen aus dieser Folge gibt, die wir in der nächsten Episode (voraussichtlich am 5.5.) beantworten sollen.