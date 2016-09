Wolcen: Lords of Mayhem - Trailer: Update 0.2.8 bringt weibliche Spielfigur

Bei Wolcen: Lords of Mayhem (ehemals »Umbra«) handelt es sich um ein Action-Rollenspiel im Stil von Diablo 3. Sie schlüpfen in die Rolle von einem der wenigen Überlebenden der Menschen. Dieser kämpft gegen zahlreiche Monster und setzt dabei die Fähigkeiten der sogenannten Umbra ein. Wolcen: Lords of Mayhem nutzt die CryEngine 3 von Crytek.