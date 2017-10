Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Freitag, 27. Oktober 2017 um 18:30

Mit Wolfenstein 2: The New Colossus setzt Machine Games das grandiose Reboot der Marke fort und der Reihe eins drauf: Man möchte es kaum glauben, aber das eh schon gute The New Order (und The Old Blood) wurde noch übertroffen.

Im Test-Video erklärt GameStar-Shooter-Expertin Petra Schmitz, woran das liegt: Nämlich einer geradlinigen, tollen Old-School-Action, tollem Leveldesign und einer großen Prise Humor.

Wolfenstein 2 im Test: Brutal gut!

Und selbst abseits seiner Baller-Kernkompetezen schlägt sich Wolfenstein 2 sehr gut: Die Geschichte und die Figuren von Wolfenstein haben uns nacheinander mal zum Lachen, dann zum Weinen gebracht. Dialoge und Geschichte sind einfach richtig gut, was man von einem reinen Solo-Shooter vielleicht gar nicht erwartet hätte.

Interview mit den Machern: Glaubwürdig das Böse erschaffen

Abgerundet wird das Paket von sinnvollen neuen Features wie Akimbo-Waffen (man kann also zwei Waffen tragen...) und einem Upgrade-System. Und das alles - kaum zu glauben - ohne Multiplayer, ohne Mikrotransaktionen und ohne Lootboxen.