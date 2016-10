World of Tanks - Schwedischer-Premium-Panzer, neue Map und besserer Sound in Update 9.16

Im Free2Play-Actionspiel steuern Sie einen Panzer in den Schlachten des 2. Weltkriegs und ziehen in PvP-Arenen gegen menschliche Gegenspieler in den Kampf. In den Online-Schlachten treten maximal 15 gegen 15 Spieler an, zur Auswahl stehen rund 200 Fahrzeuge und tausende Upgrades.