X-Plane 11 - Technik-Trailer zeigt grafische Verbesserungen bei Licht, Wetter & Nebel

Vor dem Release von X-Plane 11 im November 2016 zeigen die Entwickler in diesem Ingame-Trailer was sich grafisch bei der Flugsimulationsserie getan hat. Der Trailer stellt dabei die Verbesserungen bei der Beleuchtung, bei den Reflektionen und bei der Nebendarstellung in den Mittelpunkt und zeigt entsprechende Spielszenen aus X-Plane 11.

Wir sehen viele Nahaufnahmen der Flugzeuge, aber auch ein paar Szenen bei starkem Regen. Beim Landeanflug auf einen Flughafen sehen wir am Boden Autos auf den Straßen und Wohnhäuser in 3D. Auch nachts kann man auf Straßen die Lichter der Autos in dem Video gut erkennen.

Am Ende sehen wir sogar noch kurz das Spaceshuttle, dass man im Spiel ebenfalls steuern kann.