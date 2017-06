Xbox One X schlägt PS4 Pro - Video: Aber ist die Leistung 500 Euro wert?

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 17:00

Die Xbox One X bietet deutlich mehr Terra Flop als die PS4 Pro, aber was bedeutet das eigentlich? Und sollten Käufer der PS4 Pro im Herbst 2017 umsteigen, wenn die neue Microsoft-Konsole am 7. November veröffentlicht wird? Diese Fragen haben Michael Obermeier und Christian Fritz Schneider mit GameStar-Hardwareredakteur Nils Rättig im Live-Stream zu E3 2017 besprochen und hier ist die Aufzeichnung aus der #E3daheim-Sendung vom 14.6.2017.

Es geht natürlich auch um die Spiele und die Frage, ist die Hardware der Xbox One X den Preis von 500 Euro wert? Und wie kann man die beiden Top-Konsolen von Sony und Microsoft mit dem PC vergleichen?

Besonders spannend ist auch die Frage, wie schnell sich das Konsolen-Karussel in den nächsten Jahren weiterdrehen wird. Kaufen wir bald neue Konsolen so oft wie neue Handys?

E3 bei GameStar: alle Streams, News, Videos und Previews