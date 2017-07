XCOM 2: War of the Chosen - Trailer: Was können die neuen Scharmützler?

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 15:05

Die Scharmützler oder Skirmisher sind eine von drei neuen Unterfraktionen, deren Hilfe man sich im Strategiespiel-Addon XCOM 2: War of the Chosen sicher kann, wenn der DLC am 29. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird und die Kampagne um viele neue Inhalte erweitert - so viele, dass der Entwickler Firaxis Games sogar überlegt hatte, daraus gleich XCOM 3 zu machen.

Die Skirmisher sind ehemalige Advent-Soldaten, die sich befreit haben. Sie sind extrem starke Kämpfer, die außerdem auf einen Greifhaken zurückgreifen können. Die Fähigkeiten der Scharmützler werden in diesem Trailer zu XCOM 2: War of the Chosen mit vielen Gameplay-Szenen erklärt. Erklär-Videos zu den anderen beiden Sub-Fraktionen, den Reapern und den Assassinen, gab es ja bereits.

