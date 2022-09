»Cooler als die biedere GameStar« - Stay Forever über die erste GamePro

Die GameStar begeht aktuell ihr 25. Jubiläum, doch das ist nicht der einzige Geburtstag, den es zu feiern gilt - denn unsere »kleine« Schwester GamePro wird 20 Jahre alt!

Zu diesem Anlass haben Gunnar Lott und Christian Schmidt von Stay Forever eine besondere Heftkritik eingesprochen: Sie blättern durch die GamePro-Erstausgabe 10/2002 gemeinsam mit André Horn, der bei der GamePro-Gründung als stellvertretender Chefredakteur mit dabei war und später unser Verlagsleiter wurde.

Gunnar Lott war damals der Gründungs-Chefredakteur von GamePro, aber ursprünglich gar nicht die erste Wahl für den Posten! Da geht's schon los mit den schockierenden Enthüllungen!

Weiter gehen die Anekdoten beim Cover mit Pierce »James Bond« Brosnan, das Gunnar eine »Geschichte des Scheiterns« nennt, weil er und André viele ihrer ursprünglichen Pläne nicht umsetzen konnten. Zumal das Redaktionsteam von Anfang an damit rang, wie man mehrere Konsolen im Heft angemessen abbilden konnte: die PlayStation 2, die erste Xbox, den Nintendo GameCube. Das machte schon alleine das Layout komplizierter als bei der GameStar, die sich einzig dem PC widmen durfte!

Überhaupt wollte GamePro cooler sein als GameStar, ihren »biederen Nerd-Bruder« (Zitat André).

Schon alleine das Team kommt unkonventionell zusammen, DVD-Producer David Bhulapatna etwa landet bei GamePro, als er eine Komplettlösung für Warcraft 3 gesucht hat. GamePro-Urgestein Kai Schmidt war nie bei einem anderen Magazin, aber dennoch von Anfang an dabei - bis heute! Alles Gute, Kai!

Nur in der GamePro-Erstausgabe gab es den »Fan-Check«, der danach sofort wieder abgeschafft wurde. Aus guten Gründen.

Noch viel mehr über den GamePro-Geburtstag findet ihr natürlich auf GamePro.de.

Die GamePro-Erstausgabe liegt nicht in unserem (GameStar-)Heftarchiv, ihr könnt sie aber als PDF hier herunterladen, um sie beim Hören durchzublättern. Es ist allerdings nicht die von Gunnar eingescannte Heft, sondern ein »offizielles« PDF, das ein Stay-Forever-Hörer an Gunnar geschickt hat - vielen Dank an dieser Stelle von den unzuverlässigen Webedia-Archivaren, wir selbst hatten das PDF nämlich nicht mehr.

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.