24 Jahre PS2: 6 Fakten zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten, die ihr vielleicht noch nicht kennt

Die PS2 wird 24 Jahre alt. Kennt ihr schon diese Fakten? (Bild: Adobe Stock - Barry | Flaticon)

GTA: San Andreas, Gran Turismo 3: A-Spec, Ratchet & Clank und so viele mehr. Vor genau 24 Jahren, am 4. März 2000, erschien die PlayStation 2 in Japan und hat damit Millionen Menschen mit dem Gaming-Fieber infiziert - oder es noch »schlimmer« gemacht.

Zur Feier des Tages haben wir den ein oder anderen Fakt zur PS2 für euch parat, den ihr hoffentlich noch nicht kennt. Los geht’s:

1. Linux auf der PS2

Wer braucht schon Windows? Auf der PS2 konnte man damals tatsächlich eine spezielle Linux-Partition installieren. Diese Funktion wurde durch die Veröffentlichung einer speziellen Linux-Kit-Version namens Linux for PlayStation 2 ermöglicht.

Mit dabei waren:

Linux-Betriebssystem

USB-Maus und Tastatur

Ein VGA-Adapter

PS2-Netzwerk-Adapter

40-Gigabyte-HDD

Das Linux-Kit für die PS2. (Bild: Wikipedia)

Das Linux-Kit war hauptsächlich für Entwickler gedacht, doch auch Hobby-Bastler konnten Linux auf der PS2 nutzen.

2. Bis heute die meistverkaufte Konsole der Welt

Man könnte meinen, dass Gaming heutzutage ein deutlich größeres Popkultur-Phänomen ist, als noch vor rund 20 Jahren. Immerhin gibt es heute eine unzählige Menge an YouTube-Kanälen, Twitch-Channel und so viel mehr, die sich mit Gaming beschäftigt.

Doch auch in den frühen 2000er-Jahren stand Gaming hoch im Kurs. Das zeigen die Verkaufszahlen der PS2, die bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten ist.

Mit 158,7 Millionen Einheiten steht sie auch nach 24 Jahren noch auf Platz 1. Mit nur rund 4 Millionen weniger verkauften Einheiten ist der Nintendo DS auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Nintendo Switch mit 137,72 Millionen verkauften Einheiten.

3. Erste Konsole mit DVD-Player

Zum großen Erfolg der PS2 gehörte sicherlich auch ihre Fähigkeit, DVDs abzuspielen. Sony hatte hier die Nase vorne und hat als erstes eine Konsole auf den Markt gebracht, die dieses Feature besaß.

Was später Standard werden sollte und mit Blu-ray-Discs weitergeführt wurde, hat bei der PS2 angefangen (via pcworld.com).

Dieses Feature war sogar so beliebt, dass manche Nutzer hauptsächlich mit der Konsole DVDs geschaut haben, ohne zu spielen - auch wenn sie dadurch etwas verpasst haben.

PS2-Logo. (Bild: Sony)

4. Längste Unterstützung einer Heimkonsole

Die PS2 ist im Jahr 2000 erschienen, doch das letzte Gerät lief erst 2013 vom Band. Somit hatte die zweite PlayStation eine Lebensdauer von knapp 13 Jahren.

Das Ende der Online-Dienste kam dann nochmal ein Jahr später, am 31. Mai 2014. Also ist es mit der PS2 erst seit knapp 10 Jahren vorbei, obwohl sie schon 24 Jahre alt ist. Das hat bisher keine Konsole geschafft.

Fun-Fact: Im November 2013 erschien bereits die PS4, also die übernächste Generation der PlayStation. Die PS2 hat also eine ganze Generation lang »überlebt«.

5. PS2 mit Spracherkennung

Wann habt ihr zuletzt ein Spiel per Spracherkennung gesteuert? Das ist wahrscheinlich eine Weile her. Bis heute ist das in Spielen nicht üblich. Doch es gab schon früh Experimente mit der Technologie.

Dafür war zwar immer ein zusätzliches Stück Hardware nötig, doch der Beliebtheit von Singstar hat das keinen Abbruch getan.

Neben Singstar gab es allerdings auch Spiele wie SOCOM: U.S. Navy Seals oder Dragon Ball Z: Budokai 2.

Bei Sprachsteuerung denken viele wahrscheinlich nicht an Singstar, aber das Musikspiel war ein Vorreiter dieser Technologie - auch wenn das Mikrofon eher Geräusche als Worte erkannte. (Bild: Amazon)

6. Noch heute beliebt

Die PS2 wird zwar nicht mehr hergestellt oder offiziell unterstützt, doch genau das ist der Knackpunkt: nicht »offiziell«.

Noch heute gibt es eine aktive Homebrew-Szene, die neue Spiele, Patches und Anwendungen für die PS2 entwickelt. Wenn euch das Thema interessiert, schaut am besten auf Seiten wie PSX-Place, Reddit oder GitHubvorbei.

Jetzt seid ihr dran: Was war euer Lieblingsspiel auf der PS2? Holt ihr das Goldstück vielleicht heute noch ab und zu raus? Kennt ihr noch weitere Fakten, die wir hier nicht aufgezählt haben? Welche war bisher eure liebste Konsole und welcher habt ihr die meiste Zeit verbracht? Schreibt uns eure Meinung und natürlich auch eure Erfahrungen mit der PS2 unten in die Kommentare!