3 Jahre nach dem iPhone: Google Maps für Android erhält endlich diese praktische Funktion

Regenschauer in Sonnenschein verwandeln, kann diese neue Funktion zwar nicht - aber euch wenigstens bei Schlechtwetter vorwarnen. (Kevin Carden/Adobe Stock; keBu.Medien/Adobe Stock)

Das Wichtigste auf einen Blick Google Maps bietet Android-Nutzern jetzt eine neue Wetterfunktion.

Die Funktion ermöglicht es, die wichtigsten Wetter-Infos für Zielorte abzurufen.

Für iPhone-Nutzer ist die Funktion bereits seit Ende 2019 verfügbar - doch wann wird die Wetter-Funktion für alle Android-Nutzer ausgerollt?





Für Android-Nutzer wartet Google Maps jetzt mit einer neuen Wetterfunktion auf - zumindest für einige erste Nutzer. In naher Zukunft soll die Funktion jedoch an alle anderen Android-Nutzer ausgerollt werden.

Doch was genau hat es mit der neuen Funktion auf sich - und wie funktioniert sie?

Die neue Wetterfunktion von Google Maps für Android

Mit der neuen Funktion lassen sich schnell die wichtigsten Infos zur Wetterlage eures Reiseziels abrufen - und zwar über ein Popup unterhalb der Suchzeile bei der Mobile App von Google Maps für Android-Mobilteile. Kurioserweise wurde diese Funktion für iPhone-Nutzer übrigens bereits Ende 2019 bereitgestellt.

Der Tech-Journalist Mishaal Rahman schreibt zur neuen Wetterfunktion auf der Microblogging-Plattform X (ehemals Twitter):

»Google Maps kann Ihnen jetzt Echtzeit-Wetterinformationen zu Örtlichkeiten anzeigen. Dazu gehören die aktuelle Temperatur, die Wetterbedingungen für die nächsten Stunden, sowie die Luftqualität. Diese Funktion wird für einige Nutzer verfügbar gemacht (wie zum Beispiel ich auf meinem Pixel 7 Pro).«

➡️ Wie ihr die neue Wetterfunktion findet: Google Maps aufgerufen, gebt ihr in die Suchzeile ganz oben die von euch gesuchte Örtlichkeit ein. Da, wo sonst »Search Google Maps« oder »Hier suchen« steht, tippt ihr also euren Wunschort ein. Eure Eingabe bestätigt, ploppt jetzt - so beschreibt es Mishaal Rahman - eine »Pille unter dem linken Rand der Suchleiste« auf. Diese »Pille« ist ein kleines Popup, das Wetterinformationen zu eurem Zielort bereithält.

➡️ Die Wetter-»Pille« von Google Maps: In Rahmans Beispiel hat er die kalifornische Stadt »Mountain View« aufgerufen. Die Wetterkachel lässt ihn wissen, dass in der Stadt mit einer Temperatur von 61 Fahrenheit (ca. 16 °C) zu rechnen ist, respektive liegt der »Air Quality Index« bei einem Wert von 25 (AQI-Werte von 16 bis 31 zeugen von einer guten Luftqualität). Zudem informiert ein kleines Wolken-Icon innerhalb der Pille über die Aussicht auf einen zugezogenen Himmel.

➡️ Die Wetter-»Pille« in der Detailansicht: In einem zweiten Screenshot zeigt Rahman, was passiert, wenn ihr auf besagte Pille tippt. Dann öffnet sich ein gesondertes Fenster mit detaillierten Wetterdaten.

Beispielsweise wird wiedergegeben, wie sich die 16 Grad Celsius voraussichtlich anfühlen werden, mit welchen Temperaturen im Tagesverlauf zu rechnen ist, wie es um die Niederschlagswahrscheinlichkeit bestellt ist, und ob mit wolkenfreiem oder eher einem bedeckten Himmel zu rechnen ist.

Am Ende des Fensters leitet der Link »weather.com« weiter an die Webseite des US-amerikanischen Wettervorhersage-Dienstes »The Weather Channel«.

Links: Oben links auf dem Handy-Bildschirm seht ihr die Wetter-Pille. Rechts: Auf die Wetterkachel getippt, könnt ihr weiterführende Informationen zum Wettergeschehen einholen. (Microblogging-Posting auf X von Mishaal Rahman)

Verfügbarkeit der Wetterfunktion für Google Maps: Aktuell ist die Funktion noch nicht bei allen Nutzern verfügbar. Es ist anzunehmen, Google wird die neue Funktion nach und nach für alle Nutzer freigeben.

Einen genauen Termin hierzu gibt es allerdings nicht. Dass Nutzer eines Google-Pixels-Phones zuerst in den Genuss der neuen Funktion kommen, ist naheliegend.

