100 Künstler bringen mich zum Staunen: Dieses Video beweist, dass gute 3D-Grafik pure Kunst ist

Habt ihr euch schon mal selbst mit 3D-Modellierung in Blender, 3ds Max, Maya und Co. beschäftigt? Ich ja, und deshalb hat mich ein rund zehnminütiges Video in den vergangenen Tagen sehr beeindruckt. Denn wer weiß, wie aufwendig die Konzeption und Kreation selbst kleinster Szenen in den oben genannten Tools sein kann, schlackert bei dem Gezeigten mit den Ohren. Aber keine Sorge: Sehenswert ist das Filmchen so oder so, auch wenn ihr einfach nur gute Grafik genießen möchtet!

Sören Diedrich Die ersten Gehversuche von Hardware-Redakteur Sören im Bereich 3D-Modellierung: In Blender einfach nur Low-Poly-Gras erstellen, um es anschließend für sein kleines Mini-Jump-and-Run in der Unreal Engine 3 zu nutzen. Viel Blut, Schweiß und jede Menge Tränen später starrte er voller Stolz auf das seltsame Unkraut, dass sich im Unreal-Editor sanft im Wind schaukelte. Heute geht ihm zwar alles etwas flotter von der Hand, von Kreationen wie bei diesem 3D-Contest kann er aber nur träumen!

100 Künstler erschaffen etwas ganz Besonderes

Worum geht's genau? Ich habe schon seit langer Zeit den YouTube-Kanal eines gewissen pwnisher abonniert. Nein, das ist kein Fortnite-Streamer, sondern eine Person, die sich Kurzfilmen und VFX-Design widmet und einmal pro Jahr einen Wettbewerb im Bereich der 3D-Kunst veranstaltet - jedes Mal unter einem anderen Motto.

Dieses Jahr drehte sich alles um Moving Mediation , was bereits klarmachen sollte, dass das nun Gezeigte nicht gerade mit viel Action aufwartet. Macht aber nichts! Das, was mich so sehr begeistert, sind die unzähligen Details, die Physik-Effekte, die Qualität vieler selbst kleiner Assets und vor allem der Ideenreichtum der 100 Menschen, die an der Entstehung dieses wunderschönen Werks beteiligt waren:

Wie entstand das Video? Alle Teilnehmer erhielten von dem Veranstalter ein Template, also eine Vorlage, die eine Grundszene und damit gewisse Regeln vorgab. Wie ihr in dem Video seht, befindet sich die Figur stets im Mittelpunkt des Geschehens, die Kameraperspektive bleibt auch weitestgehend gleich. Darüber hinaus war der Kreativität der Künstler aber keine Grenzen gesetzt.

3600 Menschen beteiligten sich, die besten 100 Einsendungen wurden verewigt. Für das Motion Capturing in dem Video zeichnet übrigens Lu Junchang verantwortlich, der als Stuntman bei Filmen wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings oder Bullet Train mitgewirkt hat.

Meine persönlichen Highlights: Die Teenage Mutant Ninja Turtles (Minute 0:43) kann man sich bekanntlich in jeder Lebenslage anschauen, in diesem Fall aber aufgrund der herrlichen Ausleuchtung der Szene. Die Einsendung von Neight_Lazy (Minute 1:21) haut mich in Sachen Detailreichtum von den Socken. Das Spektakel rund um das Groot-ähnliche Baumwesen bei Minute 1:33 ist einfach nur schön. Und das waren gerade mal die ersten zwei von über zehn Minuten!

Macht es euch bequem, schaut euch das Video an und lasst gerne eure Meinung zu dem Gesehenen in den Kommentaren da. Welche Szenen fandet ihr am schönsten und warum? Ich wünsche euch viel Spaß und bin schon sehr gespannt!