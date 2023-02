Account-Sharing: Kanadische Netflix-Abonnenten ziehen reihenweise die Reißleine

Jahrelang hing das Damoklesschwert Account-Sharing-Verbot über unseren Köpfen und in Kanada schlug es nun zu. Netflix hat das Teilen von Benutzerkonten unterbunden, doch die Kanadier geben nicht klein bei.

Netflix’ Schritt traf die Nutzer am Mittwoch unvorbereitet, doch anstatt zusätzliche Kosten von 8 CAD (Kanadische Dollar) pro Benutzer zu zahlen, löhnen viele von ihnen lieber gar nicht und kündigen.

Andere wiederum finden alte, neue Lösungen für ihr Problem:

Andere große Märkte zu heiß?

Der kanadische Streamingmarkt ist freilich kein kleiner, aber Netflix testet vermutlich gerade das Fahrwasser, bevor sie sich an den Endgegner namens USA trauen. Auch über Neuseeland wurde das Account-Sharing-Verbot verhängt.

Selbst Europa bleibt nicht verschont: In Spanien und Portugal sollen User, die ihren Account teilen wollen, 4 Euro (Portugal) respektive 6 Euro (Spanien) pro zusätzlicher Person zahlen. Das gilt nicht für das Basic-Bezahlmodell und nur bei der teuersten Premium-Variante dürfen bis zu zwei Accounts mehr gebucht werden.

Und Deutschland?

Momentan bleiben wir vom Preishammer noch verschont, aber am Beispiel der vier in diesem Artikel genannten Länder kann der von einem Tag auf den anderen fallen.

Fast Dreiviertel der GameStar-Nutzer würden ihren Account kündigen, wenn es denn zum Verbot und der damit verbundenen Preiserhöhung käme - und damit wärt ihr sicher nicht die einzigen.

Hat Netflix seinen Wert überschätzt?

In einem Tweet vom Mittwoch gesteht Netflix ein, dass viel Verwirrung um das Account-Sharing-Verbot herrscht und versucht den Shitstorm mit einem “Wir geben euch mehr Kontrolle über euren Account” zu kontern.

Der Streamingmarkt ist mittlerweile hart umkämpft, Disney+ gab an, im letzten Quartal 2,4 Millionen Nutzer verloren zu haben - Netflix könnte nach einem Massenexitus an Abonnenten diese Zahl in den Schatten stellen. Die Konkurrenz freut's, denn wer nicht bei Netflix binged, tut es eben woanders.

Account-Sharing soll eingestellt werden. Die Qualität der Netflix-Eigentitel sinkt überdies seit geraumer Zeit und die Absetzungsfreudigkeit des Streaminganbieters ist Fans schon lange ein Dorn im Auge. Könnte das Account-Sharing-Verbot der Nagel in Netflix’ Sarg sein? Was ist eure Meinung zu diesem hitzigen Thema? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!