Netflix: Mehr als die Hälfte würde bei verschärften Abo-Regeln kündigen - gehört ihr dazu?

Netflix sorgt aktuell regelmäßig für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Ankündigung des Streamingdienstes, stärker gegen das Account Sharing vorgehen zu wollen. Gemeint ist damit das Teilen eines Zugangs mit mehreren haushaltsfremden Personen.

Erst vor einer Woche veröffentlichte Netflix eine Reihe von FAQs, in denen man die teils drastischen Maßnahmen erläuterte, mit denen man nichtzahlende Nutzer bald zum Abschluss eines eigenen Abos bewegen wolle. Kurz darauf ruderte der Streamingdienst zurück und entfernte die FAQs wieder - ohne dabei konkrete Gründe zu nennen.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die geplanten Maßnahmen nur aufgehoben, nicht aber aufgeschoben sind. In den kommenden Wochen dürfte Netflix neue, überarbeitete Pläne gegen das Account Sharing vorstellen.

Beginnt jetzt der große Netflix-Exodus?

Bei der Nutzerschaft kommen die Pläne der Streaming-Plattform nicht gut an. Das dürfte nicht verwundern, denn viele waren bisher Nutznießer von Netflix laxer Politik in Bezug auf das Account Sharing.

Ganze 62 Prozent von ihnen wollen dem Streamingdienst sogar vollständig den Rücken zukehren, wenn die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Das ergab eine Umfrage des US-amerikanischen Marktforschungs-Unternehmens Jefferies mit 380 Teilnehmern.

Dennoch geht Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz davon aus, dass sich das härtere Vorgehen für Netflix am Ende auszahlen dürfte. Denn von einem großen Teil der wegfallenden Nutzer hat der Streamingdienst auch bisher nur wenig oder sogar gar nicht profitiert. In Folge der Umfrage hob er seine Kaufempfehlung für Netflix-Aktien von 400 auf 425 US-Dollar an.

Netflix Gretchenfrage: Wie steht ihr zur neuen Abo-Politik

Wie ist das bei euch? Seid ihr ein Teil der 62 Prozent, die Netflix aufgrund der neuen Maßnahmen den Rücken kehren werden. Werdet ihr notgedrungen die Zähne zusammenbeißen und künftig mehr für den Streamingdienst hinblättern? Oder habt ihr auch bisher den vollen Preis für ein Netflix-Abo bezahlt und seid deshalb von den Änderungen nicht direkt betroffen?

Wie sich Netflix nach Einführung der neuen Maßnahmen entwickeln wird, bleibt abzusehen. Uns stehen so oder so spannende Zeiten für den Streaming-Markt bevor.

Hat Netflix mit seiner strengeren Abo-Politik Erfolg und wird so ein Beispiel für Mitbewerber wie Disney Plus, Wow oder Amazon Prime? Oder fällt der Streamingdienst mit seinen Maßnahmen gegen das Account-Sharing auf die Nase und verliert so weiter seine einstige Vormachtstellung?

Wenn ihr euch innerlich schon von eurem Netflix-Abo verabschiedet habt und eure letzten Wochen mit dem Streamingdienst noch einmal richtig gut nutzen möchtet, dann können wir euch ein ganzes Dutzend Filme ans Herz legen, die ihr vor dem Ende gesehen haben solltet:

Geht Netflix mit den harten Abo-Maßnahmen einen unangenehmen, aber endgültig richtigen Schritt? Oder schießt sich der Streamingdienst so gegenüber der Konkurrenz selbst ins Aus? Nutzt ihr die Plattform aktuell noch regelmäßig oder wurde der einstige Spitzenreiter bei euch schon längst durch eine der vielen Alternativen abgelöst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!