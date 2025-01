Acer plant wohl zwei neue Gaming-Handhelds – einer davon ist so groß wie ein iPad

Meinung der Redaktion: Ich habe den Acer Nitro Blaze 7 auf der IFA 2024 ausprobiert und obwohl ich anfangs etwas skeptisch war, weil das Gerät auf dem Papier nicht viele – na ja fast gar keine – Alleinstellungsmerkmale hatte, war ich von der kompakten Größe angetan.



Der Handheld ist ziemlich kompakt und erinnerte mich vom Handling an die PSP oder PS Vita, obwohl ein 7-Zoll-Display verbaut wurde. Das Steam Deck ist im Vergleich dazu deutlich größer und länger. Trotzdem glaube ich, dass Acer es mit diesem Handheld schwer haben wird, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Das wird dann durch den Preis entschieden.



Beim 11-Zoll-Modell, sollte das wirklich kommen, sehe ich das schon anders. Ich spiele mit meinem Gaming-Handheld eigentlich nur zu Hause und wenn ich ihn mal mitnehme, dann brauche ich ohnehin eine Tasche oder einen Rucksack.



Ein großes Display mit 11-Zoll klingt daher ziemlich interessant für alle Spieler und Spielerinnen, die bevorzugt in den eigenen vier Wänden spielen wollen und könnte für mich sogar den Lenovo Legion Go als Daily-Driver ersetzen – solange der Preis und die restlichen Specs stimmen.