Spieler findet 22 Jahre alte Grafikkarte und entsorgt sie fast, doch dann merkt er, dass sie gut 1.000 Euro wert sein könnte

Vor allem seltene Versionen von Grafikkarten werden bei Ebay teils noch zu hohen Preise angeboten. (Bild: ebay.com - norfolkpinetree)

Wer schon länger Grafikkarten kauft, hat möglicherweise noch den ein oder anderen alten Hardware-Schatz im Keller liegen. Dass das nicht nur aus nostalgischer Sicht gelten kann, zeigt ein aktueller Fall im Reddit-Forum (via Mein-MMO).

Um welche Grafikkarte geht es? Es handelt sich um eine Geforce 4 Ti 4600, die Anfang 2002 erschienen ist. Der Reddit-Nutzer zbromination wollte sie eigentlich wegschmeißen, hat dann aber doch bei Ebay überprüft, für wie viel Geld sie dort noch angeboten wird.

Seine Überraschung war groß, als er Einträge im Bereich von 400 bis 1.000 Dollar fand, schließlich ist die Grafikkarte über 20 Jahre alt. Bei genauerem Hinsehen finden sich aber schnell zwei wichtige Aspekte, die es dabei zu beachten gilt.

1. Die Version ist wichtig

Auch hierzulande gibt es bei Ebay vereinzelt sehr teure Angebote nahe der 1.000-Euro-Grenze für diese GPU. Das gilt allerdings nur, wenn der wichtige Zusatz ADC ins Spiel kommt:

Der rechts zu sehende ADC-Anschluss ähnelt optisch dem DVI-Anschluss links. (Bild: ebay.com - IT Depot)

Wofür steht die Abkürzung? Sie bedeutet Apple Display Connector . Dabei handelt es sich um einen proprietären TFT-Anschluss, den Apple zeitweise bei den eigenen Monitoren verwendet hat.

Entsprechende Grafikkarten sind selten, was sie nicht nur für Sammler interessanter macht. Denn veraltete Hardware wird heutzutage häufiger weiterhin von Firmen eingesetzt, als man meinen könnte.

Oftmals ist es das Einfachste, alte Systeme weiter laufen zu lassen, wenn sie ihren Zweck noch erfüllen. Fällt ein Teil aus, kann es viel günstiger sein, nur dieses scheinbar überteuerte Element zu ersetzen statt das ganze System, auch weil letzteres gerne einen Rattenschwanz an neuen Problemen mit sich bringt.

2. Anbieten ist nicht verkaufen

Eine Ti 4600 ohne ADC-Anschluss, die kürzlich für etwa 250 Euro verkauft wurde, möglicherweise auch wegen des eher seltenen lilafarbenen PCBs (Bild: ebay.de - premium-hardware)

Ebenfalls nicht zu vergessen: Nur, weil einige Ebay-Angebote einen sehr hohen Preis für diese GPU verlangen, heißt das nicht, dass auch jemand bereit ist, diesen Preis zu zahlen.

Die teuerste verkaufte Geforce 4 Ti 4600 mit ADC-Anschlüssen, die wir derzeit noch bei Ebay in den USA finden können, hat für 450 Dollar den Besitzer gewechselt. Allzu weit reicht die Suche nach erfolgreich verkauften Artikeln allerdings nicht zurück.

Bei Ebay Deutschland finden wir bei den verkauften Modellen aktuell nur Versionen ohne ADC-Buchse, die immerhin für etwa 40 bis zu 340 Euro verkauft wurden.

Fazit: Einen Versuch ist es wert

Alte Spiele können vor allem originalverpackt und versiegelt durchaus noch ein Vermögen wert sein. Diese Version von Zelda hat für fast 300.000 US-Dollar einen neuen Besitzer gefunden. Bildquelle: (Bild: Heritage Auctions)

Entdeckt man zu Hause alte Hardware oder auch Spiele, hat man wenig zu verlieren, wenn man sie bei Ebay zum Verkauf anbietet. Das erklärt auch mit, warum es Angebote für die durchaus seltene Geforce 4 Ti 4600 mit ADC-Anschluss gibt, die preislich so weit oben angesiedelt sind.

Bei 20 Jahre alten Komponenten ist zwar vermutlich in vielen Fällen maximal noch mit zweistelligen Beträgen zu rechnen. Aber Kleinvieh macht schließlich auch Mist, und wer weiß - vielleicht stolpert ihr daheim ja doch mal über einen besonderen Hardware-Schatz, der jemand anderem viel Geld wert ist.

Dass man auch beim Neukauf von Hardware unerwartetes Glück haben kann, zeigt der folgende Fall:

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch alte Hardware wie Grafikkarten, Prozessoren oder Mainboards im Keller oder an anderer Stelle verstaut? Falls ja, wisst ihr ungefähr, um welche Modelle es sich handelt und überlegt ihr, sie früher oder später bei Ebay zu verkaufen? Oder bleiben sie als Erinnerung an alte Zeiten vorerst noch länger in eurem Besitz? Schreibt es gerne in die Kommentare!