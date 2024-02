Unglaublicher Dusel: Wie eine simple Grafikkarten-Bestellung bei Amazon zum Glücksfall wurde

Ein Reddit-Nutzer hat eine RX 7600 bestellt, aber zunächst eine RX 6600 erhalten. Am Ende konnte er sein Glück aber wohl kaum fassen.

Ein Paket mit einer neuen Grafikkarte zu bekommen, ist in der Regel Anlass zu Freude. Doch nicht, wenn sich herausstellt, dass statt des bestellten Modells ein schwächeres drin ist.

So ist es einem Reddit-Nutzer ergangen, der für seinen Freund einen Gaming-Rechner aufbauen wollte. Doch was zunächst nach einem Ärgernis klingt, stellte sich am Ende als wahrer Glücksfall heraus.

Was ist passiert?

Reddit-Nutzer hibiscuschild hat bei Amazon eine AMD Radeon RX 7600 der Marke XFX Speedster QICK 308 bestellt. Die Karte kostet bei dem US-Giganten derzeit rund 310 Euro. Stattdessen wurde ihm jedoch einen XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 Core Gaming zugesandt, die es laut dem Preisvergleichsportal Geizhals ab 205 Euro gibt.

Wie gut sich die RX 7600 schlägt, verrät der GameStar-Test:

Das Ganze ist zunächst ärgerlich, schließlich muss er die Karte nun wieder verpacken und zurückschicken. Auf das Ersatzmodell indes musste er nicht lange warten. Das wurde ihm schon zugeschickt, obwohl sich die RX 6600 noch in seinem Besitz befindet, wie aus dem folgenden Bild hervorgeht:

Und nicht nur das: Bei dem Ersatzmodell handelt es sich nicht etwa um die ursprünglich bestellte RX 7600, sondern um eine XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 7800 XT, die es ab 539 Euro gibt – also ein ordentliches Upgrade.

Wo liegen die technischen Unterschiede?

Die RX 7800 XT von XFX taktet mit bis zu 2.430 MHz und damit spürbar langsamer als die RX 7600, die es nominell immerhin auf 2.655 MHz bringt. Dafür bietet die 7800 XT 16 statt 8 GByte Grafikspeicher, der noch dazu etwas schneller ausfällt (19,5 versus 18 Gbps). Die Zahl der Rechenkerne ist ebenfalls fast doppelt so hoch – hier stehen 3.840 Shader-Einheiten 2.048 gegenüber. Die Specs im Vergleich:

RX 7800 XT QICK 319 RX 7600 QICK 308 RX 6600 SWFT 210 Rechenkerne 3.840 2.048 1.792 Taktrate 2.124/2.430 MHz 2.250/2.655 MHz 2.044/2.491 MHz Speicher 16 GB GDDR6 (19,5 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 8 GB GDDR6 (14 Gbps) TDP 263 Watt 165 Watt 132 Watt Straßenpreis 539 Euro 307 Euro 205 Euro

Wie viel schneller ist die RX 7800 XT als die RX 7600? Im GameStar-Test liefert die RX 7800 XT je nach gewählter Auflösung zwischen 70 und 99 Prozent mehr Bilder pro Sekunde. Am besten schneidet sie im Vergleich unter Full-HD-Auflösung ab, wo sie praktisch doppelt so schnell ist wie die RX 7600.

Was geschieht mit der RX 6600?

Die muss der Reddit-Nutzer natürlich zurückschicken. Dass Amazon das Ersatzmodell bereits geliefert hat, ohne auf den Rückversand der anderen Karte zu erwarten, ist für den Service des Unternehmens nicht untypisch.

Eine moralische Frage bleibt

Sollte hibiscuschild auch die RX 7800 XT zurückschicken und melden, dass er aus Versehen ein stärkeres Modell erhalten hat?

Darüber dürften die Meinungen auseinander gehen: Auf der einen Seite ist es einfach ein unglaubliches Glück, das wir dem Reddit-Nutzer gönnen.

Auf der anderen Seite wird der Händler, der die Karte verkauft hat, einen Verlust einfahren. Und ehrlich währt immer noch am längsten, wie es so schön heißt.

Wie sieht das rein rechtlich aus?

Wie Jens Thurn, Anwalt für IT-Recht, Datenschutz- und Urheberrecht, befindet, stehe der Käufer nicht in der Pflicht, den Verkäufer über die fälschlicherweise zugesandte (stärkere) Grafikkarte zu informieren.

Der Verkäufer müsse demnach selbst seinen Fehler bemerken und die Grafikkarte gezielt zurückverlangen, bei gleichzeitiger Übernahme sämtlicher entstandenen Kosten, beispielsweise für den Versand. Lest mehr dazu im folgenden Arikel:

Außerdem wichtig: Uns ist klar, dass sich Reddit-Geschichten oft nur schwer auf ihren Wahrheitsgehalt hin überpürfen lassen. Der Beitrag von hibiscuschild wirkt jedoch glaubhaft, schließlich können derartige Fehler beim Versand geschehen.

Wie seht ihr das? Hatte der Reddit-Nutzer einfach nur Glück, das er wohlwollend annehmen sollte? Oder wäre es eigentlich geboten, auch die RX 7800 XT zu reklamieren? Wie würdet ihr in einer vergleichbaren Situation handeln? Seid ihr auf der Seite des Glücks und würdet sie behalten? Oder würdet ihr sie zurückschicken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!