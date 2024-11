»Kunden wünschen sich größeren Bildschirm«: Amazon stellt Echo Show mit 21 Zoll vor

Der Echo Show wird jetzt auch in einer 21-Zoll-Variante angeboten.

2021 erschien der erste Echo Show 15, der mit seinem namensgetreu 15 Zoll großen Bildschirm ein vergleichsweise großes Display zur Smart-Home-Steuerung darstellte. Die Resonanz auf den Bildschirm war laut Amazon nicht nur positiv, sondern auch von Feedback geprägt:

Kund:innen äußerten aber auch, dass sie sich eine bessere Soundqualität und einen größeren Bildschirm wünschen, um Unterhaltungsinhalte noch mehr genießen zu können und mehr Platz für wichtige Informationen zur Verfügung zu haben. Amazon-Pressemitteilung

Diesen Kundenwunsch will das Unternehmen mit dem Echo Show 21 nun erfüllt haben. Wie es die Bezeichnung bereits verrät, wächst die Diagonale damit auf 21 Zoll an. An der Full-HD-Auflösung selbst wird nichts geändert.

Rein funktional bleibt der Echo Show beim Sprung von 15 auf 21 Zoll identisch. Wie bei anderen Modellen aus der Amazon-Familie dient das Gerät als Smart-Home-Zentrale, das sich mit verschiedenen Widgets anpassen lässt.

Hierzu zählen etwa ein Smart-Home-Widget zur Steuerung passender Geräte im Heimnetzwerk oder ein Fire-TV-Widget zur Anzeige von Videoempfehlungen. Das Musik-Widget wurde hingegen laut Amazon überarbeitet und soll »Lieblingsmusik, Podcasts und Radioinhalte an einem Ort« wiedergeben.

Wird der Echo Show nicht genutzt, lässt sich der Bildschirm im Stand-by-Modus als digitaler Bilderrahmen nutzen.

Echo Show 15: Zweite Generation angekündigt

Daneben führt Amazon zum eingangs erwähnten Echo Show 15 die zweite Generation ins Feld. Dieser soll im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen erhalten haben, wie der Hersteller in der zugehörigen Pressemitteilung verspricht.

Im Hinblick auf die Audioqualität soll der neue Echo Show 15 von einer verbesserten Wiedergabe profitieren, die sich in einem »lebendigen Klang, der sich dem Raum anpasst, sowie einer doppelten Bassleistung« äußern soll.

Die im Bildschirm integrierte 13 Megapixel fassende Kamera soll indes mit einem doppelt so großen Sichtfeld sowie einem 65 Prozent größeren Zoom überzeugen. Zudem ist bei Telefonaten nun eine Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen integriert.

Beide Echo-Show-Modelle verfügen über die Smart-Home-Standards Matter, Thread und Zigbee und sollen sich so nahtlos in das eigene Netzwerk einfügen lassen. Erstmals spendiert Amazon seinen Echo-Geräten den Netzwerkstandard Wi-Fi 6E.

Die ab sofort erhältlichen Echo Show 15 (2. Gen) und Echo Show 21 starten für eine unverbindliche Preisempfehlung von 330 respektive 440 Euro in den Amazon-Handel.