Spieler bestellt RTX 4080 Super auf Amazon und bekommt Jahrzehnte alte Hardware – so geht ihr gegen ähnliche Fälle vor

Eine neue Grafikkarte ist wohl eine der aufregendsten Dinge, die man sich als PC-Spieler bestellen kann. Immerhin kosten sie mittlerweile gerne mal ein kleines Vermögen. Dafür sorgen sie für ein ganz neues und hoffentlich deutlich besseres Spielerlebnis.

Schade nur, wenn Amazon statt der gewünschten Nvidia RTX 4080 Super nur extrem veraltete Hardware schickt. Das musste ein Nutzer auf Reddit auf die harte Tour herausfinden.

Warum ist das wichtig? Es handelt sich bei der Lieferung nicht um eine fehlerhafte Zustellung, sondern um eine Betrugsmasche, die von manchen Amazon-Kunden durchgeführt wird, um »kostenfrei« an bestimmte Artikel zu kommen.

Unser Autor Jan Stahnke hat selbst schon Erfahrungen damit gemacht. Weiter unten erfahrt ihr mehr über sein Erlebnis.

Jahrzehnte alte Laufwerke anstelle einer RTX 4080 Super

Im Detail: Der irische Nutzer sanity101 hat in einem Reddit-Beitrag davon berichtet, wie er sich eine Nvidia RTX 4080 Super bei Amazon-Deutschland bestellt hat, die nicht so ankam, wie er sich das vorgestellt hat.

Auf den ersten Blick sah anscheinend noch alles in Ordnung aus, doch ihm fiel schnell auf, dass die Verpackung der Gigabyte-Grafikkarte beschädigt war.

Als er die Grafikkarte auspacken wollen, musste er feststellen, dass sich in dem Karton lediglich zwei CD-Rom-Laufwerke und eine WD400 HDD-Festplatte befanden.

Die Laufwerke sahen so aus, als wären sie mindestens 20 Jahre alt, was wohl an dem stark vergilbten Beige liegt, dass vornehmlich in den 90ern für PC-Hardware und Peripherie verwendet wurde.

Wie kommt es zu so einer Lieferung? Da auch bei Amazon nur Menschen arbeiten, die gerne mal Fehler machen, ist eine fehlerhafte Lieferung erstmal nichts Ungewöhnliches.

Doch hinter Lieferung steckt kein müder Mitarbeiter, sondern Betrüger, die Schwächen und Fehler im Retouresystem von Amazon zu ihrem Vorteil ausnutzen – und dabei nicht nur Amazon das Leben schwer machen.

Das Ganze hat auch einen Namen: »Empty Box Scam«.

Die Masche ist einfach: Zuerst bestellt der Betrüger auf die herkömmliche Weise ein beliebiges Produkt. Dieses wird (mal mehr, mal weniger) vorsichtig ausgepackt und von da an normal genutzt oder weiterverkauft.

In die geöffnete Packung werden dann verschiedene wertlose Gegenstände gelegt, die das Gewicht des Produktes nachahmen sollen.

Anschließend wird die Verpackung mit Kleber oder anderen Hilfsmitteln verschlossen und wieder an Amazon zurückgeschickt.

Da die zurückgegebenen Artikel oftmals nicht ausreichend geprüft werden, bekommen die Betrüger daraufhin ihr Geld zurück, als hätten sie das echte Produkt zurückgeschickt.

Jetzt steht die mit Müll gefüllte Verpackung wieder im Lager, um erneut verkauft zu werden.

Wenn ihr Pech habt, kann euch das also auch passieren. Unser Autor Jan Stahnke hat es schon selbst erlebt und kann euch verraten, was ihr dagegen unternehmen könnt.

Erfahrung aus der Redaktion

Jan Stahnke

Das sagt der Experte: Auch ich durfte schon in den Genuss dieser Betrugsmasche kommen. In meinem Fall war es zwar keine RTX 4080 Super im Wert von über 1.000 Euro, dafür aber ein heiß ersehntes Magic: The Gathering Deck im Wert von 50 Euro.

Ihr merkt schon: Der finanzielle Verlust war nicht ganz so hoch.

Trotzdem habe ich vor Wut gekocht. Unter anderem deswegen, weil sich der Betrüger in meinem Fall nicht einmal die Mühe gemacht hat, das Gewicht des Produktes nachzuahmen.

Stattdessen hat er buchstäblichen Müll (Kaffeesatz, Frischhaltefolie und altes Brot) in die Verpackung gestopft und zurückgeschickt. Zusätzlich waren eindeutig Fettflecken und Kleberückstände auf der Verpackung zu sehen. Wenn der Verkäufer die Retoure auch mit nur einem Blick geprüft hätte, hätte es eigentlich auffallen sollen, dass da etwas nicht stimmt.

Was kann ich unternehmen, wenn mir das Gleiche passiert? Ganz einfach: Bei Amazon anrufen und die Situation erklären. In meinem und auch im Fall von sanity101 haben die Amazon-Mitarbeiter eine neue Lieferung beauftragt.

Bei mir hat das allerdings einiges an Erklärungen benötigt, da mir der Mitarbeiter erst nicht geglaubt hat.

Mein Tipp für euch: Macht sofort Bilder von der Verpackung, wenn euch etwas Seltsames auffällt. So könnt ihr im Zweifelsfalls besser nachweisen, dass ihr Amazon nicht hinters Licht führen wollt. Vor allem, wenn das Paket eindeutig leichter oder schwerer sein müsste oder wenn Verschlüsse ramponiert sind, sollten eure Alarmglocken angehen.

Was kann ich tun, um gar nicht erst Opfer des Betrugs zu werden? Es gibt einige Dinge, auf die ihr vor dem Kauf achten könnt (via Identity Theft Resource Center):

Prüft, die Bewertungen des Verkäufers. Wenn sie nicht gut sind oder der Anbieter noch sehr wenige Bewertungen hat, ist Vorsicht geboten.

Verkäufer, die ihre Produkte noch nicht lange über Amazon anbieten, sollten ebenfalls überprüft werden

Habt ihr schon mal etwas Ähnliches erlebt? Konntet ihr die Situation für euch zufriedenstellend auflösen? Schreibt es gerne in die Kommentare!