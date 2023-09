Ein Dutzend neuer Produkte: All das hat Amazon gerade eben gezeigt

Die neue Fire TV Soundbar.

Eine ganze Handvoll neuer Hardware hat Amazon auf seinem Devices & Services -Event vorgestellt. Die reicht dabei von neuen Smart-Hubs über Updates für den Fire TV Stick bis hin zu einer eigenen Soundbar.

Was der Versandriese alles gezeigt hat - wir haben es für euch zusammengefasst.

Echo Show 8: Das ist Amazons neuer Smart Speaker

Bei den Smart-Home-Geräten im Fokus stand klar der Echo Show 8. Die Smart-Home-Zentrale mit Display bekommt dabei einen neuen Look verpasst. Auch unter der Haube hat sich einiges getan, vor allem beim Herz des Geräts, Amazons Sprachassistenz Alexa.

Bei der Hardware gibt es ebenfalls ein Upgrade. So bekommt der Show 8 eine neue zentrale Kamera und einen stärkeren Prozessor. Dank einer neuen Technologie für Raumklang soll sich der neue Show zudem räumlicher und immersiver klingen.

Ein Problem von Smart-Hubs: Die Entfernung von Nutzer und Gerät ist nicht immer gleich. Entsprechend müssen die angezeigten Inhalte auf die Entfernung angepasst werden. Mit dem Show 8 soll genau das passieren, ohne dass Eingaben vom Nutzer notwendig wären.

Echo Show 8 in der Photos Edition: Für einen Aufpreis von 10 Euro wird es den Show 8 auch in der Photos-Edition geben. Dann sollen Bilder und Videos noch stärker im Vordergrund stehen. Allerdings scheint das auch ein Abonnement von PhotosPlus für rund zwei US-Dollar pro Monat zu erfordern.

Wann erscheint der neue Echo Show? Der Show 8 soll noch diesen Monat erscheinen. Als Preis nennt Amazon eine UVP von 169,99 Euro.

Echo Hub: Die Smart-Home-Zentrale für die Ewigkeit?

Ein kompletter Neuzugang für die Echo-Familie ist der Echo Hub. Damit will Amazon eine Smart-Home-Zentrale anbieten, die an der Wand befestigt wird und per Display Kontrolle über alle Smart-Home-Geräte im Haus bietet.

Vor allem die Langlebigkeit des Gerätes will Amazon dabei im Auge haben, da man diese als Schwachpunkt bisheriger Smart-Home-Zentralen ausgemacht hat.

Der Hub soll alle aktuellen Smart-Home-Standards, darunter auch Matter und Thread unterstützen und mit mehr als 140.000 Geräten kompatibel sein. Mit 179,99 US-Dollar soll der noch dieses Jahr erscheinende Hub zudem ein gutes Stück günstiger sein als vergleichbare Konkurrenzprodukte.

Fire TV Stick 4K: Streaming mit aktueller Technologie

Für Videoinhalte in 4K-Auflösung gibt es bald den neuen Fire TV Stick 4K. Dabei soll es sich um den ersten Streaming-Stick handeln, der Wi-Fi 6E unterstützt - gleichzeitig spricht Amazon von 30 Prozent mehr Leistung als die Vorgängergeneration.

Zudem unterstützt der Fire TV Stick Technologien wie Dolby Vision, Dolby Atmos Audio, HDR und HDR10+.

Der Streaming-Stick kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 27. September zu einer UVP von 59,99 US-Dollar.

Amazons hauseigene Soundbar

Neben den Upgrades zeigte Amazon auch etwas ganz neues: eine eigene Soundbar. Die soll laut Amazon einen immersiven Sound, knackigen Dialog und verbesserten Bass - in kompaktem Design bieten.

Verbunden wird sie offenbar per Bluetooth mit Fire-TV-Produkten und -Fernsehern, ohne dass weitere komplexe Schritte bei der Einrichtung notwendig wären.

Die Soundbar lässt sich ab sofort in den USA und Kanada, bald auch in Mexiko vorbestellen. Als UVP nennt Amazon einen Preis von 119,99 US-Dollar.

Weitere Hardware-Ankündigungen

Neben den Highlights zeigte Amazon noch:

einen neuen Echo Pop Kids: Smart-Home-Speaker für Kinder im Avengers- oder Disney-Design. Erscheint nächsten Monat für 49,99 US-Dollar und kann ab sofort vorbestellt werden.

Smart-Home-Speaker für Kinder im Avengers- oder Disney-Design. Erscheint nächsten Monat für 49,99 US-Dollar und kann ab sofort vorbestellt werden. zwei neue Fire Kids Tablets: Das Fire HD 10 Kids für jüngere Kinder und das Fire HD 10 Kids Pro für ältere Kinder. Erscheinen für 189,99 US-Dollar kommenden Monat und können ab sofort vorbestellt werden.

Das Fire HD 10 Kids für jüngere Kinder und das Fire HD 10 Kids Pro für ältere Kinder. Erscheinen für 189,99 US-Dollar kommenden Monat und können ab sofort vorbestellt werden. neue Echo Frames und Carrera Smart Glasses: Die neue Generation der beiden smarten Brillen mit längerer Laufzeit und besserem Klang. Vorbestellungen starten bald, die Preise starten bei 269,99 US-Dollar.

Die neue Generation der beiden smarten Brillen mit längerer Laufzeit und besserem Klang. Vorbestellungen starten bald, die Preise starten bei 269,99 US-Dollar. Blink Sync Module Pro: Damit lässt sich die Reichweite der Außenkamera Outdoor 4 merklich über die Wi-Fi-Reichweite hinaus erhöhen. Release ist Anfang 2024 für 49,99 US-Dollar.

Damit lässt sich die Reichweite der Außenkamera Outdoor 4 merklich über die Wi-Fi-Reichweite hinaus erhöhen. Release ist Anfang 2024 für 49,99 US-Dollar. Blink Outdoor 4 Floodlight: Eine kabellose Außenkamera mit Flutlicht und Smart-LED, erscheint für 159,99 US-Dollar am 17. Oktober.

Eine kabellose Außenkamera mit Flutlicht und Smart-LED, erscheint für 159,99 US-Dollar am 17. Oktober. Ring Stick Up Cam Pro: Eine Innen- und Außenkamera in Personalunion. Das herausgestellte Feature ist 3D Motion Detection, mit der sich besser feststellen lässt, wo genau sich etwas auf dem Bild bewegt - und auf wessen Grundstück. Die Kamera soll nächsten Monat für 179,99 US-Dollar erscheinen.

Eine Innen- und Außenkamera in Personalunion. Das herausgestellte Feature ist 3D Motion Detection, mit der sich besser feststellen lässt, wo genau sich etwas auf dem Bild bewegt - und auf wessen Grundstück. Die Kamera soll nächsten Monat für 179,99 US-Dollar erscheinen. Amazon Eero Max 7: Router mit Wi-Fi 7 und Mesh-System, sowie Support für 10-Gbit-Ethernet. Der Max 7 soll demnächst für 599,99 US-Dollar zu erwerben sein.

Was meint ihr? Welches der angekündigten Produkte holt euch besonders ab? Werdet ihr euch eines der Geräte zum Release kaufen? Oder haben euch die Neuankündigungen allesamt nicht überzeugt? Was hätte Amazon zeigen müssen, um euch abzuholen? Ich freue mich auf eure Meinung und Einschätzungen wie immer gerne in den Kommentaren!