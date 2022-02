Upgrade für Radeon RX 6000: Das plant AMD für 2022

AMD hat für das Jahr 2022 einiges in petto. Wenn ihr heuer auf eine neue Radeon-Grafikkarte schielt, könnte da also durchaus etwas für euch dabei sein. Das Unternehmen plant nämlich nicht nur den Release der RX-7000-Reihe, vorher soll es noch ein Upgrade für das bestehende Lineup geben.

Die Informationen stammen vom bekannten Twitter-Leaker Greymon55 (via wccftech), der schon öfter mit seinen Prognosen richtig lag. Demnach erwartet uns ein Upgrade der Radeon-RX-6000-Karten für Desktop-Rechner im Juni oder Juli dieses Jahrs. Zu den betroffenen Karten gehören:

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind sogenannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos

Wie genau das Upgrade aussieht, ist noch nicht klar. Hier ist sich auch Leaker Greymon55 unsicher, vermutet aber ein Speicherupgrade von 16 Gbps auf 18 Gbps GDDR6-Speicher. Die höhere Bandbreite würde den Karten wahrscheinlich einen Leistungsschub im unteren einstelligen Prozentbereich geben. Die genauen Werte sind von der Karte, dem PC-Setup und dem jeweiligen Spiel abhängig.

Neuer Name, neue Karte? Wir haben auch schon eine Idee, wie die neuen Versionen der alten Karten heißen könnten. Wahrscheinlich verwendet AMD hier ein ähnliches Muster wie beim Upgrade der mobilen Karten. Demnach würden die neuen Versionen eine 50 spendiert bekommen. Also: RX 6950 XT, RX 6850 XT und so weiter.

AMD hat auch noch eine Einsteigerkarte parat

Am anderen Ende des Spektrums plant AMD Greymon55 zufolge zusätzlich noch ein kleineres Einsteigermodell. Und zwar soll hier die RX 6500 auf den Markt kommen. Das ist eine abgespeckte Version der RX 6500 XT. Das ist die Karte, die von uns den Award für den vielleicht schlechtesten Grafikkarten-Release überhaupt bekommen hat. Warum die Karte so langsam ist, hat ein AMD-Mitarbeiter versucht zu erklären:

53 1 AMD-Mitarbeiter erklärt Darum ist die RX 6500 XT so langsam

Die RX 6500 soll bei Release rund 130 US-Dollar UVP kosten, was rund 70 US-Dollar weniger wäre als zum Start der RX 6500 XT. Somit könnte das eine Schnäppchen-Grafikkarte werden, wenn sie denn überhaupt zum Spielen taugt, denn leistungstechnisch soll die Nicht-XT-Version noch unter der bereits schwachen RX 6500 XT liegen. AMD liefert die RX 6500 wohl mit 768 Kernen, 4 GByte GDDR6-Speicher und 16 MByte Infinity-Cache aus.

Grafikkarten: Verfügbarkeit prüfen

Am Ende des Jahrs lässt AMD es krachen

Die richtigen Neuerungen sollen erst gegen Ende des Jahres 2022 erscheinen, in Form der RX-7000-Karten. Das wird AMDs neue Grafikkarten-Generation mit Navi-3x-GPUs und RDNA3-Architektur. Viel wissen wir über die nächste Generation noch nicht, aber sie soll noch einmal deutlich höhere Taktraten aufweisen als die jetzige. Was das für die Leistung der 7000er-Karten bedeutet, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

80 5 RX 700 soll bis zu 3 Gigahertz schnell sein Was bedeutet das für die Performance?

Insgesamt soll es dieses Jahr also viel Neues von AMD geben. Bleibt nur noch zu hoffen, dass sich das Angebot an Grafikkarten allgemein erholt und wir früher oder später wieder Modelle zu humanen Preisen kaufen können.

Was haltet ihr von AMDs Plänen? Sind eher kleine Updates für Grafikkarten sinnvoll oder wartet ihr lieber auf die neue Generation?