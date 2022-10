Stößt AMD Nvidia dieses Jahr vom Grafikkarten-Thron? Nicht, wenn es nach diesem Leaker geht

Daran, dass die RTX 4090 ein gewaltiges Performance-Monster ist, kann wohl niemand ernsthaft zweifeln. Im Test zeigt sich mein Kollege Alex von der Power der Grafikkarte begeistert. Nach den Ergebnissen der Review geht die Krone erst einmal verdient an Nvidia.

Aber das Duell der beiden Grafikkarten-Kontrahenten AMD und Nvidia hat noch gar nicht richtig begonnen. Denn AMDs neue Radeon RX 7000-Karten lassen noch auf sich warten.

Einen Vorstellungstermin haben wir mit dem 03. November bereits bestätigt bekommen. Ein szenenbekannter Leaker will nun aber auch das grobe Releasefenster der ersten neuen AMD-Karten kennen.

Laut ihm sollen die beiden Karten in der zweiten Dezemberhälfte und damit um Haaresbreite noch in diesem Jahr erscheinen. Insgesamt soll AMD mit zwei verschiedenen Flaggschiff-Modellen starten, um Nvidia im Highend-Segment den Kampf anzusagen.

Schwieriger Wettbewerb für AMD

Bei dem Leaker handelt es sich um den auf der chinesischen Plattform Bilibili gut bekannten Enthusiastic Citizen. Er hatte schon zuvor mehrfach richtige Vorhersagen zu Grafikkarten und Prozessoren von AMD, Intel und Nvidia getroffen - kürzlich etwa zum Releasetermin der neuen Raptor-Lake-CPUs von Intel kommende Woche.

Laut ihm soll es nach der Vorstellung der neuen Karten durch AMD noch rund eineinhalb Monate dauern, bis die ersten Modelle in den Ladenregalen stehen.

Wie er erwähnt, wird auch AMD zuerst den Flaggschiff-Bereich anvisieren und im höheren Preissegment fischen. Allerdings soll man es dabei schwer haben, mit den bereits erschienenen RTX-4000-Karten konkurrieren zu können. Genauer wird Enthusiastic Citizen an dieser Stelle leider nicht.

Er hofft allerdings, dass sich die fehlende Spitzenleistung auch im Preis bemerkbar machen wird und die AMD-Grafikkarten damit erschwinglicher werden als die von Konkurrent Nvidia.

Radeon RX 7000: Glänzt AMD an anderer Stelle?

Zumindest beim Verbrauch und der Größe der Grafikkarten hat AMD bereits klar gemacht, dass sie sparsamer sein wollen als Nvidia.

Und auch der Preis ist weiterhin eine der großen Stellschrauben, über die sich AMD am Ende als Sieger im GPU-Wettstreit platzieren könnte. Möglicherweise auch, weil AMDs Karten zum Start nicht so von Scalpern geplagt werden könnten wie die Nvidia RTX 4090.

Wunder, die für besonders günstige AMD-Karten sorgen, sollten wir aber auch bei Team Rot nicht erwarten.

Was meint ihr? Positioniert sich AMD für euch persönlich dieses Jahr trotzdem an der Spitze? Oder seht ihr schon jetzt Nvidia auf dem Siegertreppchen? Und haltet ihr den Leak für vertrauenswürdig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!