Neuer Preis-Wahnsinn bei der RTX 4090: Das Scalping wird immer extremer

Wer unsere Begleitung des RTX-4090-Release gestern am 12. Oktober bei GameStar Tech verfolgt hat, der weiß bereits, dass die neue High-End-Grafikkarte in vielen Fällen sehr schnell ausverkauft war. Einen Tag später gibt es im regulären Handel wenig überraschend kaum noch verfügbare Modelle, gleichzeitig tauchen die ersten Angebote bei Ebay auf - mit oft extrem hohen (Scalper-)Preisen.

Zur Erinnerung: Die offizielle UVP von Nvidias Founders Edition der RTX 4090 beträgt 1.949 Euro, bei Ebay werden stattdessen meist etwa 1.000 Euro mehr oder noch höhere Preise veranschlagt. Wie viel günstiger die im November erwarteten Modelle der RTX 4080 sein werden (zumindest offiziell), erfahrt ihr in unseren Info-Artikel zur neuen Nvidia-Generation:

421 23 RTX 4000 vorgestellt: Alles zu Specs, Release, Preisen und Performance

Ein Angebot der RTX 4090 zeigt das Problem des Scalpings dabei besonders deutlich auf, weil es sich beim ersten Bild dazu um den Screenshot eines Warenkorbs handelt. Gekauft wurde die RTX 4090 demnach für etwa 2.130 Euro, der Preis des Ebay-Angebots liegt dagegen bei über 2.800 Euro.

Fast schon absurd wirkt außerdem das folgende Angebot. Wer dort eine einzelne RTX 4090 kauft, der zahlt 4.499 Euro. Nimmt man stattdessen gleich vier davon, sinkt der Preis pro Stück auf nur noch 4.364 Euro - und drei Cent:

Wird die Situation in der nächsten Zeit schlimmer oder besser?

Mit absoluter Sicherheit lässt sich das nicht sagen, weil es dabei stark darauf ankommt, wie schnell die regulären Händler mit neuer Ware beliefert werden. Wir kontaktieren Nvidia, die Anbieter von Custom-Designs und die Händler diesbezüglich, um soweit möglich etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Allzu viel Hoffnung auf konkrete Aussagen solltet ihr euch aber nicht machen.

Grundsätzlich raten wir aber dringend davon ab, eines der überteuerten Angebote bei Ebay wahrzunehmen, zumal der Release der RTX 4090 erst gestern erfolgt ist und man mit etwas Geduld potenziell viel Geld sparen kann.

Der Preis für die RTX 4090 ist unabhängig davon auch zur UVP von 1.949 Euro sehr hoch, dafür hat sie aber auch extrem viel Leistung zu bieten, wie unser Test des neuen Nvidia-Flaggschiffs eindrucksvoll zeigt. Über Angebote von regulären Händlern informieren wir euch in unserem Deal-Artikel zur RTX 4090. Was die Tech-Redaktion von der neuen GPU hält, erfahrt ihr zu guter Letzt im folgenden Artikel:

Geforce RTX 4000: Top oder Flop? Das sagen unsere Tech-Experten

Habt ihr euch bereits eine RTX 4090 gekauft? Falls ja, zu welchem Preis konntet ihr sie ergattern? Und falls nein, plant ihr den Kauf in Zukunft und käme eine Anschaffung über Ebay für euch überhaupt in Frage? Schreibt es gerne in die Kommentare!