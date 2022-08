Endlich neue Hardware: AMD Ryzen 7000 soll schon in wenigen Wochen erscheinen

Das Jahr 2022 ist schon recht weit fortgeschritten, der Sommer in vollem Gange. Doch abgesehen von ein paar Refresh-Grafikkarten hat das Hardware-Jahr bislang kaum Neues hervorgebracht. Da kommt die folgende Meldung der Kollegen des US-amerikanischen Magazins Wccftech gerade zur rechten Zeit, um die Vorfreude auf wirklich neue Hardware zu entfachen. Denn Wccftech will ein konkretes Release-Datum sowie den Zeitpunkt des Falls des Test-Embargos zur Ankündigung von AMDs Ryzen 7000 in Erfahrung gebracht haben.

Ryzen 7000: Release im September

Sollten die Informationen aus den selbstredend nicht näher genannten Quellen zutreffend sein, erfolgt der Launch der neuen Prozessor-Generation von AMD mit dem Codenamen Raphael bereits am 15. September 2022. Die Ankündigung stehe am 29. August an, das Embargo für die Tests falle am 13. September, also zwei Tage vor dem Launch. Das gibt Interessenten auf jeden Fall genug Zeit, sich vor dem Kauf ausreichend zu informieren. Auch hier bei GameStar Tech!

Was erwarten wir von Ryzen 7000?

Vor einigen Tagen gab AMD versehentlich selbst die Bezeichnungen von vier neue Prozessoren bekannt:

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 5 7600X

In Sachen Kernzahl bleibt alles beim Alten: die 9er-Modelle kommen mit 16 und 12, das 7er mit acht und das 5er mit sechs Kernen, samt virtueller Kernverdoppelung natürlich. Deutlich gesteigert wird dagegen offenbar die Leistungsaufnahme, ebenso wie die Taktraten. Außerdem unterstützen die neuen CPUs DDR5-Arbeitsspeicher und PCI Express 5.0 – und ziehen damit wieder mit Intel gleich:

Modell Kerne/Threads Taktrate Cache TDP Preis Ryzen 9* 7950X 16/32 ca. 5,5 GHz 80 MB 105 - 170 Watt ca. 700 USD Ryzen 9 7900X* 12/24 ca. 5,4 GHz 76 MB 105 - 170 Watt ca. 600 USD Ryzen 7 7700X* 8/16 ca. 5,3 Ghz 40 MB 65 - 125 Watt ca. 300 USD Ryzen 5 7600X* 6/12 ca. 5,2 GHz 32 MB 65 - 125 Watt ca. 200 USD *Angaben nicht offiziell bestätigt.

Ryzen 7000 setzt dabei erstmals seit der Einführung der Ryzen-Prozessoren im Jahr 2017 auf einen neuen Sockel. AM5 löst AM4 also nach fünf Jahren ab.

Wie viel Performance bringt Ryzen 7000?

Die Leistung gegenüber den direkten Vorgängern aus der Ryzen-5000-Reihe soll um 15 Prozent pro Thread und insgesamt um 35 Prozent gesteigert werden. Das resultiere vor allem aus der verbesserten Architektur in Form von Zen 4 (Ryzen 5000 basiert auf Zen 3) und dem neueren Fertigungsverfahren TSMC 5nm.

Neue Mainboards: Der neue Sockel samt Unterstützung für DDR5 und PCIe 5.0 macht auch neue Mainboards zwingend erforderlich. Diese werden mit Chipsätzen aus der 600er-Serie bestückt (X670E, X670, B650E und B650).

Was meint ihr? Seid ihr schon gespannt auf die neuen Prozessoren von AMD? Oder seit ihr ausreichend ausgestattet und freut euch mehr auf die neuen Grafikkarten von AMD, Nvidia und Intel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!