Irre Taktraten und Effizienzwunder: Ryzen 7000 und Radeon RX 7000 lassen auf Großes hoffen

AMD hat im Rahmen des Financial Analyst Day 2022 einige äußerst spannende Eckdaten zu seinen kommenden, neuen Prozessoren und Grafikkarten kundgetan. Demnach schraubt das Unternehmen kräftig an der Taktschraube von Ryzen 7000, während die Effizienz von Radeon RX 7000 gegenüber den aktuellen RX-6000-Beschleunigern gewaltig gesteigert wird.

Ryzen 7000 mit über 5,5 GHz

Zu Ryzen 7000 ist seit AMDs Keynote im Rahmen der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) bekannt, dass zumindest eine CPU aus der Reihe, vermutlich das Topmodell, auf allen Kernen gleichzeitig eine Taktrate von 5,0 GHz erreichen kann.

Nun hat AMD auch angedeutet, was wir von der maximalen Taktrate erwarten dürfen: 5,5 GHz und mehr stellt das Unternehmen in Aussicht. Das gilt dann freilich nicht für alle Kerne gleichzeitig, sondern für einen einzelnen Kern oder Thread. Der Sprung gegenüber den aktuellen Ryzen-5000-Prozessoren ist aber so oder so gewaltig, denn hier ist ab Werk bei höchstens 5,0 GHz Schluss.

Neben der Taktrate hat AMD auch noch Details zur Leistungssteigerung verraten: Die sogenannte Single-Threaded-Performance wachse demnach um mehr als 15 Prozent, die Leistung pro Taktzyklus steige um bis zu zehn Prozent. Insgesamt ergebe das ein Steigerung der Performance pro Watt von 25 Prozent. Ermöglicht wird dies durch Verbesserungen hinsichtlich der Zen-4-Architektur und dem Einsatz von TSMCs 5-Nanometer-Fertigungsverfahren.

Wann wir die neuen Prozessoren zu Gesicht bekommen, ist indes noch unklar. Gerüchte sprechen jedoch von einem Release gegen Ende des Jahres. Dass Ryzen 7000 auch eine Schattenseite haben könnte, lest ihr indes im folgenden Artikel:

Radeon RX 7000 steigert Effizienz um mehr als 50 Prozent

Zu den kommenden neuen Grafikkarten der Radeon-RX-7000-Reihe gab es bereits allerhand Gerüchte: So etwa sollen die GPUs auf Basis der RDNA3-Architektur die Marke von 3,0 GHz knacken und im für Grafikprozessoren revolutionären Chiplet-Design gefertigt werden.

Im Rahmen der gestrigen Präsentation nannte AMD jedoch eine Zahl, die noch einmal aufhorchen lässt. Demzufolge steigert das Unternehmen die Leistung pro Watt mit RDNA3 um mehr als 50 Prozent gemessen an RDNA2. Auf RDNA2 basieren alle aktuellen Modelle der RX-6000-Reihe. Und die markierten bereits einen gewaltigen Leistungssprung.

Möglich wird dies durch deutliche Verbesserungen der Architektur samt dem Umstieg auf ein modernes 5-Nanometer-Verfahren von Auftragsfertiger TSMC. Was das am Ende für die Performance in Spielen bedeutet, kann zwar noch nicht abschließend gesagt werden, aber wir dürfen wohl tatsächlich auf einen großen Schritt hoffen. Apropos: Der Marktstart der RX-7000-Reihe soll noch in diesem Jahr erfolgen, wie AMD bereits bestätigt hat:

Was sagt ihr zu den Ankündigungen von AMD? Und was erwartet ihr euch am Ende von der Performance in Spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!