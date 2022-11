Intel vs. AMD: So soll die Zukunft der CPUs aussehen

Die neuen Prozessoren von AMD und Intel sind erst ein paar Wochen alt, doch schon brodelt die Gerüchteküche mit Informationen zu dem, was danach kommen könnte.

Gleich mehrere szenebekannte Leaker haben sich dazu geäußert, was Team Blau und Team Rot im kommenden Jahr vorhaben dürften und wie es zumindest bei Intel in den Jahren danach weitergehen dürfte.

Es handelt sich zwar nur um Gerüchte, die sind aber durchaus spannend. Wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Kein Ryzen 7900X3D? AMDs Gaming-CPUs bleiben wohl erstmal bei acht Kernen

Die ersten beiden Leaks stammen von Enthusiastic Citizen, der vergangenen Monat bereits korrekt vorhersagte, dass AMD zwei Flaggschiff-Grafikkarten vorstellen würde. Von ihm stammt nun die Info, dass wir noch im Frühjahr bis Sommer 2023 mit einer Ankündigung neuer AMD-Prozessoren rechnen dürfen.

Dabei soll es sich um die bereits heiß erwarteten CPUs mit 3D V-Cache handeln: Ryzen 7000X3D. Allerdings hat Enthusiastic Citizen eine schlechte Nachricht für alle Spieler, die sich bereits auf ein Flaggschiff mit sehr hoher Kernzahl und dreidimensionalem Cache gefreut haben.

Denn wie der Leaker berichtet, habe er bisher nur von neuen Ryzen-CPUs mit sechs beziehungsweise acht Kernen gehört. Einen Ryzen 9 7900X3D mit mehr als acht Kernen erwartet er also offenbar nicht.

Als Trostpflaster könnte laut seinen Aussagen dafür der AM5-Sockel im zweiten Quartal 2023 auch für Budget-Spieler erschwinglich werden. Dann soll AMDs neuer A620-Chipsatz erscheinen, der vor allem für günstigere Mainboards gedacht ist.

Ebenfall potenziell für sparsame Spieler sehr interessant: Neue APUs, also Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit, mit denen der Leaker Ende des Jahres rechnet. Dabei handelt es sich vermutlich um die Ryzen 7000G-Serie.

Als Ausblick auf die Zukunft nennt Enthusiastic Citizen zuletzt ein Zeitfenster für AMDs nächste Architektur. Mit einem Release erster Zen-5-CPUs rechnet er wenig überraschend und passend zu AMDs Roadmap im zweiten Halbjahr 2024.

2023 noch kein Raptor-Lake-Nachfolger

Auch zum Konkurrenten Intel hat Enthusiastic Citizen einiges zu sagen. So erwartet er im kommenden Jahr ebenfalls in der ersten Jahreshälfte einen Refresh der aktuellen Raptor-Lake-CPUs, vor allem in Form des neuen Flaggschiffs Core i9-13900KS.

Neue Prozessoren, die als 14000-Serie erscheinen, dürfte es demnach 2023 nicht geben - zumindest, wenn es nach dem chinesischen Leaker geht.

Anderes will der Youtuber Moore’s Law is Dead erfahren haben, der noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit dem Release der nächsten Architektur namens Meteor Lake rechnet.

Zwei Core-Reihen gleichzeitig? Was plant Intel in den nächsten Jahren?

Enthusiastic Citizen erwartet die nächsten Intel-CPUs hingegen erst 2024. Wie er außerdem berichtet, wird es 2024 noch eine weitere Generation namens Arrow Lake geben. Darin stimmt er wiederum mit Moore’s Law is Dead überein.

Wie Enthusiastic Citizen berichtet, soll Meteor Lake dabei das Highend-Segment auslassen und mit maximal 6 P-Kernen erscheinen, während Arrow Lake sich rein auf die Oberklasse stürzt und lediglich Core i7- und i9-Modelle bietet. Das stützen auch die von Moore’s Law is Dead genannten Informationen.

Mehr E-Kerne wie zuletzt bei Raptor Lake wird es offenbar nicht geben. Zwar sei laut Moore’s Law is Dead ursprünglich eine CPU mit 32 E-Kernen für Arrow Lake geplant gewesen. Von dieser soll Intel aber mittlerweile abgerückt sein.

Aber braucht ihr überhaupt eine neue CPU? Alex Artikel verrät euch, woran ihr das erkennen könnt.

Meinung der Redaktion Alana Friedrichs Sollten sich die Gerüchte der beiden Leaker als wahr erweisen, steht uns 2023 ein eher gemächliches Prozessor-Jahr bevor. Aller Voraussicht nach wird sich Ryzen 7000X3D wieder als sehr gute Option für Spieler erweisen und sich im Gaming-Bereich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Intels Top-Modellen liefern. Der Core i9-13900KS von Intel dürfte sich hingegen dank starker Produktivitäts-Leistung die Krone als beste CPU über alle Anwendungsfelder hinweg sichern. Was Intel in den kommenden Jahren plant, scheint auf den ersten Blick verwirrend. Wenn Enthusiastic Citizen recht behält und Intel zwei Prozessor-Generationen gleichzeitig oder in kurzen Abständen veröffentlicht, wirkt das nicht gerade kundenfreundlich. Aber Intel scheint offenbar eine stärkere Unterscheidung zwischen den stärkeren Core i7- und i9-Modellen und den eher im Mittelklasse-Bereich angesiedelten Core i5 und i3 zu planen. Grund dafür könnte neben Marketing- und Preispolitik auch die Architektur der Prozessoren sein. Denn während Meteor Lake noch im Intel-7-Verfahren gefertigt wird, soll Arrow Lake bereits auf das Intel-4-Verfahren setzen. Womöglich könnten fehlende Produktionskapazitäten oder zu geringe Margen im Mittelklasse-Bereich die Entscheidung mitbestimmt haben.

Ihr wollt nicht auf den Release neuer Modelle warten und braucht jetzt schon eine gute CPU? Dann legen wir euch unsere ausführliche Kaufberatung zum Thema ans Herz:

Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr es schlimm, wenn wir nächstes Jahr keine neue Prozessor-Generation sehen? Und könnt ihr Intels Entscheidung verstehen, das CPU-Lineup offenbar weiter aufzuteilen? Was haltet ihr von den Leaks? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!