»Mehr Speicher ist wichtig« - AMD sorgt mit Anti-Nvidia-Artikel für große Diskussionen

Es hat immer nur begrenzte Aussagekraft, wenn ein Hersteller seine eigenen Produkte anpreist. So auch im Falle eines neuen Blog-Artikels von AMD. Der sorgt dennoch aktuell für interessante Diskussionen, etwa bei den Kollegen der PCGH, die wir uns etwas näher ansehen wollen.

Was ist der Kern des Artikels? Es geht AMD vor allem um die Frage, wie viel Videospeicher eine GPU besitzen sollte. Die Antwort führt wenig überraschend zu klaren Empfehlungen für die eigenen Radeon-Grafikkarten. Laut AMDs Benchmarks liegen sie nicht nur in Sachen Speicherausstattung vor ähnlich teuren Nvidia-Grafikkarten, sondern auch mit Blick auf die Performance in Spielen.

In eine ähnliche Richtung ging erst kürzlich ein Video der Tech-Youtuber Hardware Unboxed. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel RTX 3070 vs RX 6800: Ray-Tracing-Performance beider Grafikkarten überrascht zwei Jahre nach Release .

Folgende Vergleiche stellt AMD aktuell an, aber Achtung! Die Performance-Daten basieren rein auf AMD-internen Messungen, die die eigenen Radeon-Modelle wenig überraschend in einem besonders guten Licht zeigen.

Preis (UVP) VRAM 4K-Performance RX 6800 XT 579 US-Dollar 16,0 GByte 119,2% RTX 3070 Ti 639 US-Dollar 8,0 GByte 100%

Preis (UVP) VRAM 4K-Performance RX 6950 XT 699 US-Dolllar 16,0 GByte 111,3% RTX 3080 749 US-Dollar 10,0 GByte 100%

Preis (UVP) VRAM 4K-Performance RX 7900 XT 849 US-Dollar 20,0 GByte 110,1% RTX 4070 Ti 799 US-Dollar 12,0 GByte 100%

Preis (UVP) VRAM 4K-Performance RX 7900 XTX 999 US-Dollar 24,0 GByte 107,6% RTX 4080 1.199 US-Dollar 16,0 GByte 100%

Die Auswahl der Spiele variiert je nach Duell. Es wurden aber stets über 30 Titel gemessen, und zwar in maximalen Details . Upscaling-Verfahren wie FSR und DLSS kamen nicht zum Einsatz.

In unseren eigenen Tests kommen wir je nach Spiel und Einstellung teils zu ähnlichen, teils aber auch zu klar abweichenden Ergebnissen. Mehr dazu erfahrt ihr in den Benchmarks aus unserem letzten Grafikkarten-Test zu Nvidias Geforce RTX 4070 Ti:

Wie sind AMDs Aussagen zu bewerten?

Es ist kein Geheimnis, dass Radeon-Grafikkarten schon seit längerer Zeit oft mehr VRAM zu bieten haben als ähnlich teure Nvidia-Modelle. Welche Auswirkungen das genau hat, ist unserer Erfahrung nach aber nuancierter, als AMD es hier darstellt.

Das liegt auch daran, dass wichtige Faktoren wie die gerade genannten Upscaling-Verfahren ausgeklammert werden und Raytracing eher gering gewichtet wird. So taucht letzteres im Duell zwischen der RX 6800 XT und der RTX 3070 Ti in keinem einzigen der getesteten Spiele auf.

Upscaling-Verfahren wie DLSS und FSR sind deshalb wichtig, weil Spiele damit intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet werden, was auch den VRAM-Bedarf senken kann. Gleichzeitig hat Nvidia beim Upscaling in Sachen Bildqualität tendenziell die Nase vorn, was auch am zusätzlichen Einsatz von KI liegt. Das ist bei FSR nicht gegeben. Dafür läuft FSR im Gegensatz zu DLSS mit jeder Grafikkarte.

Grafikkarte, die alles mit VRAM und Performance erschlägt

Das Wichtigste zum Schluss

Ein besonders entscheidender Punkt ist, dass der VRAM-Bedarf je nach Spiel, Auflösung und Grafikeinstellungen stark variiert. Zudem kann sich zu wenig Videospeicher nicht nur in niedrigeren FPS, sondern auch in matschigeren und/oder später ladenden Texturen äußern, was schwerer messbar ist.

Diese Umstände führen in Performance-Vergleichen teils zu klar unterschiedlichen Ergebnissen. Gleichzeitig ist es oft leicht möglich, den VRAM-Bedarf deutlich zu senken, ohne große optische Verluste hinnehmen zu müssen.

Mit AMDs grundsätzlicher Empfehlung gehen wir aber mit, wenn es darum geht, auch aktuelle Titel in maximalen Details zu spielen. Für die drei wichtigsten 16:9-Auflösungen macht der Hersteller folgende Angaben:

1.920x1.080: ab 8,0 GByte empfohlen

ab 8,0 GByte empfohlen 2.560x1.440: ab 12,0 GByte empfohlen

ab 12,0 GByte empfohlen 3.840x2.160: ab 16,0 GByte empfohlen

Wir arbeiten bereits an einem Artikel, der sich dem Thema VRAM-Bedarf genauer widmet. Lasst uns bis dahin gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr über das Thema Videospeicher denkt. Das gilt sowohl in Bezug auf den aktuellen Blog-Eintrag von AMD als auch generell. Welche VRAM-Menge seht ihr heutzutage als das Minimum an? Und hat AMD hier wirklich entscheidende Vorteile gegenüber Nvidia? Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu!