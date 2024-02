Android 15: Das neue Update könnte viele spannende Funktionen für euer Handy bringen

Es gibt erste Details zu Android 15!

Android 14 war im letzten Jahr ein verhältnismäßig »überschaubares« Update. Google hat viel unter der Haube nachgebessert, einige erhoffte Funktionen haben es in die finale Version allerdings nicht geschafft.

Wie sieht es mit der nächsten Version Android 15 aus?

Der Entwickler aus Mountain View werkelt an der Benutzeroberfläche und bringt unter anderem Multi-Tasking-Optionen. Auch Sperrbildschirm-Widgets stehen wohl auf dem Programm, wie unsere Übersicht aus diesem Artikel zeigt.

Wie immer gilt: Möglicherweise werden es nicht alle bisherigen Funktionen in die finale Version schaffen.

Das Wichtigste in Kürze Android 15 bringt Neuerungen in der Benutzeroberfläche wie In-App-Bildschirmfreigabe und umfangreiche Kamerasteuerung für Drittanbieter-Apps

Noch nicht bestätigte Funktionen wie Sperrbildschirm-Widgets und App-Paare werden möglicherweise Teil des Updates

Verbesserungen in Performance, Datenschutz und Sicherheit mit Privacy Sandbox und neuen APIs

Android 15: Neue Funktionen der Benutzerobefläche

Google hat die ersten Funktionen der Developer Preview bekannt gegeben. Abseits der bestätigten Funktionen gibt es bereits Hinweise auf viele weitere Features, die mit Android 15 auf den Handys landen - dazu später mehr.

Starten wir mit den offensichtlichen Änderungen an der Benutzeroberfläche.

In-App-Bildschirmfreigabe

Statt des gesamten Smartphone-Bildschirms kann mit einer neuen Funktion nur noch der Inhalt einer App geteilt werden. Ganz neu ist diese Funktion allerdings nicht.

In einer frühen Beta-Version der Pixel-Geräte war die Funktion bereits integriert. In Zukunft will Google Screen Sharing für Apps für die breite Masse verfügbar machen.

Kamerasteuerung in Apps

Eine große Neuerung betrifft den Zugriff auf die Kamera-Hardware über Apps von Drittanbietern. Zukünftig können App-Entwickler die Hardware der Kamera umfangreich verwenden, einschließlich der Bedienelemente und Modi.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Apps wie Instagram, um etwa eine hohe Bildqualität zu erzielen.

Health Connect

Die Schnittstelle Health Connect ist bereits in Arbeit und wird offenbar Teil von Android 15. Google führt damit gesundheitsrelevante Daten aus den Bereichen Fitness, Ernährung und mehr zusammen.

Android 15: (Noch) Nicht bestätigte Funktionen an der Benutzeroberfläche

Im Netz gibt es bereits erste Entdeckungen und Hinweise auf kommende Funktionen für Android 15, die allerdings von Google noch nicht bestätigt wurden.

Sperrbildschirm-Widgets : Ähnlich wie bei iOS 16 sollen auch bei Android 15 Widgets für den Sperrbildschirm kommen. Konkurrent Samsung bietet diese Funktion bereits im Rahmen von One UI 6.1 auf seinen neuen Flaggschiff-Geräten an.

: Ähnlich wie bei iOS 16 sollen auch bei Android 15 Widgets für den Sperrbildschirm kommen. Konkurrent Samsung bietet diese Funktion bereits im Rahmen von One UI 6.1 auf seinen neuen Flaggschiff-Geräten an. App-Paare : Wie eingangs angekündigt, will Google für mehr Multitasking sorgen. So sollen App-Paare auf dem Homescreen abgelegt werden können. Tippt man auf dieses gespeicherte Paar, öffnen sich die ausgewählten Apps im Splitscreen-Modus.

: Wie eingangs angekündigt, will Google für mehr Multitasking sorgen. So sollen App-Paare auf dem Homescreen abgelegt werden können. Tippt man auf dieses gespeicherte Paar, öffnen sich die ausgewählten Apps im Splitscreen-Modus. App-Archivierung : Eine weitere Funktion, die wir bereits vom iPhone kennen. Mit Android 15 könnte eine Funktion kommen, mit der Apps teilweise gelöscht werden, um Speicherplatz zu sparen. Das bedeutet: Die Software wird deinstalliert, die Daten der Apps bleiben aber erhalten.

: Eine weitere Funktion, die wir bereits vom iPhone kennen. Mit Android 15 könnte eine Funktion kommen, mit der Apps teilweise gelöscht werden, um Speicherplatz zu sparen. Das bedeutet: Die Software wird deinstalliert, die Daten der Apps bleiben aber erhalten. Akku-Zustand : In den Batterieeinstellungen des Telefons könnte in Zukunft der Ladezustand der Batterie angezeigt werden. Bei iOS wird dieser bereits in Prozent angegeben, um den Nutzerinnen und Nutzern eine Vorstellung davon zu geben, wie stark sich der Akku im Vergleich zum Neuzustand verschlechtert hat.

: In den Batterieeinstellungen des Telefons könnte in Zukunft der Ladezustand der Batterie angezeigt werden. Bei iOS wird dieser bereits in Prozent angegeben, um den Nutzerinnen und Nutzern eine Vorstellung davon zu geben, wie stark sich der Akku im Vergleich zum Neuzustand verschlechtert hat. Benachrichtigungen : In Android 15 versteckt sich eine Funktion namens »Notification Cooldown«. Mit dieser Funktion können aufeinanderfolgende Benachrichtigungen derselben App leiser gestellt werden. Die Option kann auf alle Benachrichtigungen einer App oder nur auf eine Konversation beschränkt werden.

: In Android 15 versteckt sich eine Funktion namens »Notification Cooldown«. Mit dieser Funktion können aufeinanderfolgende Benachrichtigungen derselben App leiser gestellt werden. Die Option kann auf alle Benachrichtigungen einer App oder nur auf eine Konversation beschränkt werden. Private Space : Mit der Privatsphäre-Einstellung können Daten und Apps auf dem Android-Handy verborgen werden.

: Mit der Privatsphäre-Einstellung können Daten und Apps auf dem Android-Handy verborgen werden. Edge-to-Edge-Apps: Ein prominentes Problem von Falt-Handys: Apps nutzen nicht die gesamte Breite des Displays. Mit Android 15 kommt möglicherweise eine Funktion, die Apps dazu zwingt, die volle Breite des Displays auszureizen.

Google arbeitet am Android Dynamic Performance Framework (kurz: ADPF), einer Reihe von APIs, die es Spielen und leistungsintensiven Anwendungen ermöglichen, direkter mit den Energie- und Wärmesystemen von Android-Smartphones zu interagieren.

Ein weiterer Schwerpunkt von Android 15 ist der Datenschutz.

Mit Privacy Sandbox soll eine Werbelösung eingeführt werden, die die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte weiter einschränkt. Ziel von Google ist es, eine datenschutzfreundliche Werbelösung zu entwickeln, bei der die Nutzerdaten geschützt bleiben.

Schließlich führt Google neue Programmierschnittstellen ein, um mehr Sicherheit und Schutz vor potenzieller Malware oder nicht autorisierten Dateiänderungen zu gewährleisten, die die Funktionalität oder Daten der Anwendung beeinträchtigen könnten.

Wann erscheint Android 15?

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von Android 15 steht noch nicht fest. Allerdings hat Google offiziell einen guten Einblick in das geplante Release-Fenster des kommenden Updates gegeben:

Google hat für Android 15 einen Zeitplan veröffentlicht.

Die vierte und letzte Beta-Version soll wie auf dem Bild oben zu sehen im dritten Quartal im Juli/August starten und damit in die finale Testphase gehen.

Der Release von Android 15 könnte somit potenziell im August erfolgen. Allerdings geht die Veröffentlichung einer neuen Android-Version Hand in Hand mit dem Launch der neuesten Pixel-Generation und der erfolgt bekanntlich erst im Oktober, zumindest in den letzten Jahren.

Wir begleiten die Beta in diesem Jahr weiter und berichten über sämtliche Neuerungen des kommenden Android-Updates. Laut Google startet die erste öffentliche Beta-Version im April.

Was haltet ihr von den bisherigen Neuerungen, die wahrscheinlich auf Android-Handys kommen werden? Fehlt euch noch etwas, und wenn ja, was? Haben wir Funktionen von Android 15 übersehen? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!