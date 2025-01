Android 16 Beta 1 landet auf ersten Handys: Wer mitmachen kann und was sich ändert

Android 16 Beta 1 ist da. Wir geben euch alle wichtigen Details dazu. (Bild: android-developers.googleblog)

Gegen Ende des letzten Jahres wurde Android 15 veröffentlicht; die ersten in der Rollout-Reihe waren damals die Google-Pixels-Smartphones.

Das ist bei der neuen Version nicht anders: Schon jetzt könnt ihr euch die Android 16 Beta 1 Version herunterladen, vorausgesetzt ihr habt ein Google-Pixel-Handy.

Welche Pixel-Geräte erhalten die Beta-Version?

Die erste öffentliche Beta von Android 16 gibt es für diese Modell:

Pixel-Geräte ab dem Pixel 6

das Pixel-Tablet

Die neue Version erhalten alle, die am Android-Beta-Programm teilnehmen.

Das ist neu

Den Nutzern der Beta-Version stehen laut theverge.com folgende Features zur Verfügung:

Live-Updates: Vom Sperrbildschirm aus könnt ihr eure Benachrichtigungen über Fahrdienste, Lieferungen und Navigation in Echtzeit verfolgen.

Vom Sperrbildschirm aus könnt ihr eure Benachrichtigungen über Fahrdienste, Lieferungen und Navigation in Echtzeit verfolgen. Adaptive Apps: Eure Apps passen sich nahtlos an verschiedene Bildschirmgrößen und Ausrichtungen an.

Wann gibt es die neue Version für alle?

Android 16 wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Die endgültige Beta-Version soll im April fertig sein. Das wurde allerdings bisher nicht bestätigt.

Was hingegen bestätigt wurde, ist, dass Google an weiteren Gemini-Erweiterungen arbeitet. So können mithilfe des integrierten KI-Assistenten mehrere Apps gleichzeitig bedient werden.

Derzeit funktioniert das nur mit einer Handvoll Apps wie Spotify und WhatsApp. So soll es möglich sein, Essen zu bestellen, ohne die entsprechende App öffnen zu müssen. Weitere Apps sollen folgen.