Android-Handys erhalten ein Update, das den Missbrauch von Apples AirTags unterbindet

Das neue Update für Android-Nutzer sorgt für mehr Schutz gegen Stalking mit Bluetooth-Trackern. (Bild: Zo Razafindramamba über Unsplash / Apple)

AirTags und andere Bluetooth-Tracker sind dafür gedacht, verlorene Dinge schnell wiederzufinden. Leider können sie für die unerlaubte Verfolgung von Menschen missbraucht werden.

Um dies zu verhindern, werden iPhone-Besitzer benachrichtigt, wenn ein solches Gerät in der Nähe erkannt wurde. Diese Funktion wird nun auch für Android-Nutzer ausgerollt.

So funktioniert das neue Feature

Im Mai haben Google und Apple verkündet, dass sie gemeinsam an einer Lösung für das größte Problem von Bluetooth-Trackern arbeiten: Stalking.

Mit dem neuen Update erhalten Android-Handys eine automatische Benachrichtigung, wenn ein unbekannter Bluetooth-Tracker »mitgeführt« wird.

Tippt man auf diese Mitteilung, wird eine Karte angezeigt, die einem aufzeigt, wo der Tracker angebracht ist und welche Strecke seitdem zurückgelegt wurde. Man hat auch die Möglichkeit, über eine Taste den Tracker einen Ton ausgeben zu lassen, um diesen leicht ausfindig zu machen.

Alternativ ist es auch möglich, einen manuellen Scan der Umgebung durchzuführen. Dieser dauert etwa 10 Sekunden und zeigt euch alle in der Nähe befindlichen Bluetooth-Tracker an, zusammen mit Ratschlägen, was als nächstes zu tun ist.

Wurde ein störender Tracker entdeckt, gibt euch euer Handy zwei mögliche Aktionen: Die Polizei um Hilfe bitten und den Tracker über die Rückseite des Handys auslesen, um Informationen über den Besitzer zu erhalten.

Google empfiehlt noch den Tracker physisch zu deaktivieren. Bei Apple AirTags muss dafür die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Abdeckung zu entfernen. Anschließend ist es möglich, die Batterie zu entfernen.

Um das Update zu erhalten, muss euer Handy lediglich mindestens Android 6 installiert haben. Dieses wird aktuell in Wellen ausgerollt, weshalb nicht jeder es gleichzeitig erhalten wird.

Was haltet ihr von derartigen Bluetooth-Trackern? Denkt ihr, dass die Probleme damit eingedämmt werden? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!