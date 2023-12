Android: Google bringt neue Funktionen für Smartwatch und Handy

Wear OS und Android erhalten neue Funktionen. (Bild: Google)

Ähnlich wie Apple für iOS bringt auch Google in regelmäßigen Abständen Updates für seine mobilen Betriebssysteme heraus. Vor wenigen Tagen kündigte der Suchmaschinenriese in einem Blogpost gleich 11 neue Funktionen an.

Einige der genannten Features betreffen den hauseigenen Messenger, aber auch für das Handgelenk, genauer gesagt für das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS, gibt es Neuigkeiten.

Wear OS: Neue Komfort-Funktionen für die Smartwatch

Welche Neuerungen gibt es für Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS? Künftig werdet ihr mehr Möglichkeiten haben, Smart-Home-Geräte wie Staubsaugerroboter oder intelligente Beleuchtung von eurem Handgelenk aus zu steuern.

Wear OS bekommt einige Smart-Home-Funktionen spendiert. (Bild: Google)

Mit der Home App könnt ihr bald im Handumdrehen euren Status auf »zu Hause« oder »abwesend« setzen. Wenn ihr nicht zu Hause seid, schalten sich eure Geräte wie intelligente Lampen aus oder Geräte wie Kameras ein.

Auf Wear OS Smartwatches gibt es außerdem die neue Verknüpfung Assistant-Live-Anzeige als Komplikation für das Zifferblatt. Diese Funktion zeigt euch, ähnlich wie die Live-Anzeige auf dem Smartphone, wichtige Informationen zum Wetter, zu Terminen oder zu eurer aktuellen Reise an.

Apropos Assistant: »In Kürze« wird es möglich sein, eigene Google Assistant-Routinen direkt von der Smartwatch aus per Sprachbefehl zu starten. Mit den Routinen lassen sich Aktionsgruppen zusammenfassen, wie zum Beispiel das Einschalten von smarten Lichtern und Thermostaten oder das Abfragen von Wetterinformationen und Terminen für den Arbeitstag.

Google Messages bekommt neue Funktionen

Google Messages bekommt neue Funktionen. (Bild: Google)

Die hauseigene Messenger-App erhält im großen Update mehr Aufmerksamkeit. So erscheinen einige Neuerungen für die Nachrichten-App. Auch die Google-Tastatur Gboard erhält eine neue Funktion für Emojis:

Sprachnachrichten : Wer über Google Messages Sprachnachrichten verschickt, kann diese künftig mit einem Emoji versehen, damit der Gesprächspartner erkennen kann, in welcher Stimmung die Nachricht aufgenommen wurde.

: Wer über Google Messages Sprachnachrichten verschickt, kann diese künftig mit einem Emoji versehen, damit der Gesprächspartner erkennen kann, in welcher Stimmung die Nachricht aufgenommen wurde. Emoji-Effekte : Ähnlich wie bei iMessages und anderen Messengern gibt es nun auch Emoji-Effekte für Reaktionen auf Nachrichten - wenn euch ein einfacher »Daumen hoch« als Reaktion nicht mehr ausreicht.

: Ähnlich wie bei iMessages und anderen Messengern gibt es nun auch Emoji-Effekte für Reaktionen auf Nachrichten - wenn euch ein einfacher »Daumen hoch« als Reaktion nicht mehr ausreicht. Gboard: Über die Tastatur-App von Google könnt ihr künftig Emojis kombinieren und als Sticker mit euren Kontakten teilen.

Das neue Update enthält weitere Neuerungen wie eine benutzerdefinierte PIN für FIDO2-Sicherheitsschlüssel für Webseiten und Anwendungen. Damit ist eine Anmeldung ohne Eingabe eines komplexen Passworts möglich und bei Verlust des physischen Schlüssels sind die Anmeldedaten besser geschützt.

Auch die Barrierefreiheit wurde verbessert. TalkBack verwendet jetzt künstliche Intelligenz, um Beschreibungen von Bildern (ohne Textbeschreibung) zu erstellen und vorzulesen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Bild gerade selbst aufgenommen wurde oder aus einer anderen Quelle stammt.

Auch Anrufe und Medien werden barrierefreier: Die Funktion »Automatische Untertitel« wird »in den nächsten Wochen« in weiteren Sprachen verfügbar sein. Außerdem können Nutzerinnen und Nutzer bald während eines Telefonats einen Text eingeben, der automatisch von einer Stimme vorgelesen wird.

Schließlich erhält Google TV 10 kostenlose Kanäle wie Sport, Filme und Gameshows, allerdings wohl nur in den USA.

Die neuen Funktionen für Android werden voraussichtlich schrittweise eingeführt. Einige der oben genannten Funktionen werden wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt in das Android-Betriebssystem integriert.

Was haltet ihr von den Verbesserungen für Wear OS und Android? Ist etwas für euch dabei oder wartet ihr lieber auf die kommenden Pixel Feature Drops? Auf welche Verbesserungen für Android und Wear OS wartet ihr sehnsüchtig? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!