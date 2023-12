»Erstelle mir eine Einkaufsliste für den Schulanfang«: Googles KI generiert für euch bald ganze Listen auf dem Handy

Google Keep könnte 2024 ein mächtiges Update bekommen. (Bild: YummyBuum, stock.adobe.com)

Der Suchmaschinenriese aus Mountain View investiert massiv in künstliche Intelligenz, sei es auf Desktop-Ebene, innerhalb der Google-Suche oder in seinen mobilen Betriebssystemen.

So wird anscheinend auch die hauseigene Notizen-App Google Keep mit KI ausgestattet und soll mit einem »Hilf mir, eine Liste zu erstellen«-Button genau diese Arbeit übernehmen. Dabei sollen verschiedene Arten von Listen möglich sein, zum Beispiel eine Einkaufsliste für den Schulanfang.

Google Keep: Listen erstellen leicht gemacht

Wie 9to5Google berichtet, arbeitet Google an der Integration einer KI mit dem prominenten Wortlaut »Hilf mir«, ähnlich der Funktion »Hilf mir beim Schreiben« in Gmail.

Wie es auf der Webseite heißt, wird das KI-Tool wohl zunächst im Rahmen von Workspace Labs veröffentlicht. Der Zugang wird somit (vorerst) einer Gruppe von Testern vorbehalten sein.

Nichtsdestotrotz liefert das Tool in Keep offensichtlich sehr akzeptable Ergebnisse, die als Inspiration oder Ausgangspunkt für eine »neutrale« Liste nützlich sein können.

So kann die KI beispielsweise eine Einkaufsliste für den Schulanfang generieren, eine To-Do-Liste für die Planung des 40. Geburtstags erstellen oder eine Liste mit klassischen Filmen für einen regnerischen Tag zusammenstellen.

Der Autor Kyle Bradshaw stellt zudem weitere Möglichkeiten vor, wie Googles KI bei der Erstellung von Listen helfen kann:

Einkauf von Lebensmittel für eine dreiköpfige vegetarische Familie

Packliste für einen Campingausflug mit Kindern

Aktivitäten für einen Wochenendtrip zu einer Stadt

Vorspeisen für eine Einweihungsparty

Entspannungs-Routine um den Tag ausklingen zu lassen

Umfassende Checkliste für den Frühjahrsputz

Er testete die Funktion außerdem mit der Eingabeaufforderung »Einzelne Schritte für die Zubereitung eines exzellenten Kaffees«, die zu einer Liste mit grundlegenden Tipps wie gefiltertem Wasser führte.

Allerdings ist die Funktion noch nicht ganz fehlerfrei. So enthielt die Liste bei der Erstellung einer Einkaufsliste für ein Nudelgericht doppelte Einträge.

Wenn ihr mit der Liste nicht zufrieden seid, könnt ihr weitere Versuche starten, zum Beispiel mit anderen Eingabeaufforderungen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kann die Notiz über die entsprechende Schaltfläche »Einfügen« in Google Keep hinzugefügt werden.

Wie oben erwähnt, handelt es sich um eine frühe Version dieser Funktion. Die Webseite 9to5Google konnte die Funktion über Umwege aktivieren und testen.

Bis zur vollständigen Freigabe des Updates können sich daher noch (größere) Änderungen ergeben. Wann die neue Version erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Da sie aber bereits recht gut zu funktionieren scheint, dürfte ein Release nicht mehr allzu weit entfernt sein.

Was haltet ihr von einer solchen KI-Funktion zur Erstellung von Listen? Würdet ihr diese Funktion nutzen, um einen groben Startpunkt für eure To-Do-Listen zu haben oder kommen KI-Funktionen für euch im Alltag nicht in Frage? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare!