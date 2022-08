Android 13 bringt 5 wichtige Neuerungen, die man auf den ersten Blick nicht sieht

Unter dem Motto Material You wurde Android 12 seinerzeit noch als großes Update vermarktet. Hauptaugenmerk dabei waren vor allem die Widgets und große Teile der Farbgebung, die sich nach eurem ausgewählten Hintergrund richtet. Das neue Android 13 fällt vermeintlich knapper aus, dabei konzentriert es sich vielmehr auf kleinere Neuerungen, die allerdings große Auswirkungen haben und das Update merklich aufwerten.

Besitzer der Pixel-Smartphones von Google kommen schon seit dem 15. August in den Genuss von Android 13. Alle anderen müssen sich leider noch etwas gedulden. Vertreibt euch die Wartezeit doch solange mit unserer Auswahl von fünf Features, die bei der ersten Benutzung nicht direkt ins Auge springen.

Benachrichtigungen müssen nun erlaubt werden

Eine der wichtigsten Änderungen des neuen Updates stellt die Berechtigungsebene dar. Bei Android 12 erhält noch jede neue App quasi eure Erlaubnis, Mitteilungen an euch zu senden - und das ganz automatisch. Das kann bei der Fülle an Apps gerne mal ausarten und bedarf im Nachgang hin und wieder einer Korrektur.

Android 13 dreht diesen Spieß jetzt um: Jede App muss eure Zustimmung nun separat einholen, vorher dürfen keine Benachrichtigungen versendet werden. Öffnet ihr die App, erscheint ein Pop-up, auf dem ihr eure Erlaubnis erteilen könnt oder eben nicht.

Installiert ihr also eine App, die ihr ohnehin nur flüchtig nutzen wollt und euren Alltag nicht ständig mit Meldungen stören soll, wird die Anwendung das ohne eure Zustimmung auch nicht mehr können.

Einzelne Fotos und Videos freigeben

Unter Apples iOS ist es bereits gang und gäbe: Statt eurer gesamten Mediathek könnt ihr nun einzelne Bilder und Videos freigeben. Viele Apps verlangen den Zugriff auf eure Schnappschüsse und daran wird das neue Update auch nichts ändern. Allerdings habt ihr viel mehr Kontrolle darüber, welche persönlichen Daten ihr freigeben möchtet.

Verschiedene Sprachen für spezifische Apps definieren

Die Mehrsprachler unter euch erhalten ein Feature, das lange von der Android-Community gewünscht wurde. Die neue Version erlaubt es euch, für spezifische Apps eine eigene Sprache auswählen zu können, ohne dass ihr die Systemsprache mit abändern müsst.

Ihr könnt also euer Smartphone weiterhin auf Deutsch belassen und die Nachrichten in der entsprechenden News-App auf Englisch lesen. Diese Neuerung wird möglicherweise nicht die breite Masse betreffen. Dennoch ist es eine durchaus sinnvolle Funktion, die im Zuge des Updates genannt werden sollte.

Mit Spatial Audio zum immersiven Audio-Erlebnis

Google führt eine Reihe von Verbesserungen ein, die das Audio-Erlebnis auf Android-Geräten verbessern. Mit der neuen Funktion Spatial Audio kommt ihr in den Genuss, den Sound aus allen Richtungen wahrzunehmen. Bei Kopfhörern, die eure Kopfbewegungen erfassen, verschiebt das Feature die Klangquelle basierend auf den Bewegung eures Kopfes.

Google möchte damit erreichen, dass ihr euch inmitten des Geschehens wiederfindet. Android 13 unterstützt außerdem Bluetooth Low Energy Audio (kurz Bluetooth LE), das die Klangqualität verbessert und gleichzeitig weniger Energie verbraucht - wie der Name es schon vermuten lässt. Die neuen Google Pixel Buds Pro sollen in diesem Jahr noch ein Update für das intensive Audio-Erlebnis erhalten.

Die Google Pixel Buds Pro gibt jetzt es hier vergünstigt zu kaufen:

Das Clipboard wird smarter

Google erweitert das Clipboard, um das Kopieren von Texten und Bildern intuitiver zu gestalten. Markiert ihr auf dem Bildschirm einen Bereich, aus dem ihr einen Text entnehmen möchtet, erscheint unten eine kleine Vorschau. Klickt darauf, um den zuvor selektierten Auszug zu bearbeiten.

Die gleiche Funktion gibt es auch für Bilder. Kopiert ihr ein Bild, erscheint unten auf dem Display ebenfalls eine Preview, auf der ihr das Foto bearbeiten könnt, bevor ihr es einfügt oder mit anderen Medien teilt. So lässt sich beispielsweise das Bild zurechtschneiden und weitere Elemente können hinzugefügt werden.

Benötigt ihr dieses Feature für euren Bildausschnitt nicht, könnt ihr es mit einem Wisch fix beiseiteschieben. Anschließend wird euch das Clipboard für die bestehende Aktion nicht mehr angezeigt.

Unter Android 13 habt ihr bald außerdem die Möglichkeit, eure Zwischenablage, URLs und Bilder mit anderen Android-Geräten zu teilen. Funktionieren soll das mithilfe der App Nearby Share , mit der eben dieses Teilen zwischen Smartphone und Tablet - und andersherum - ermöglicht wird. Wann diese Option integriert wird, hat Google bislang nicht mitgeteilt.

Bedenkt aber, dass eure Zwischenablage ab sofort binnen einer Stunde automatisch gelöscht wird. Zuvor mussten die Daten im Speicher noch händisch entfernt werden.

Auch Apples iOS 16 bietet viele neue Funktionen und wird euch voraussichtlich im Herbst erwarten. Einige Funktionen sind vielleicht auch für euch bislang unter dem Radar geflogen:

Welche Neuerungen gefallen euch am meisten an Android 13? Seid ihr vielleicht ein glücklicher Besitzer eines Pixel-Smartphones und konntet die neue Version bereits ausgiebig testen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!