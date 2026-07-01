Fable 5: Die von Trump gesperrte KI kehrt ab heute wieder zurück

Anthropic gibt zwei Top-KI-Modelle ab heute wieder frei. (Bildquelle: Anthropic)

Nach einer Phase großer Unsicherheit im internationalen KI-Sektor gibt es nun eine klare Entscheidung im politischen Streit um die US-Exportkontrollen. Die von der Regierung unter Donald Trump verhängten strengen Beschränkungen für das Entwicklerstudio Anthropic sind gelockert worden.

Wie das Unternehmen in einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X bestätigt, tritt damit ab heute eine weitreichende Änderung in Kraft: Neben der Veröffentlichung des neuen Modells Sonnet 5 stehen auch die zuletzt für internationale Nutzer gesperrten KIs Fable 5 und Mythos 5 ab heute wieder weltweit zur Verfügung.

0:49 Claude Opus 4.5: Anthropic stellt neues KI-Modell vor und macht Google und OpenAI Konkurrenz

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Blockierung der internationalen Nutzung

Kurz nach Veröffentlichung der neuen KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 gab deren Entwickler Anthropic am 12. Juni 2026 bekannt, dass die US-Regierung einen kompletten Export-Stopp verhängt habe.

Damit sei der Zugang für alle Ausländer, ganz egal, ob sie sich in den Vereinigten Staaten oder außerhalb befinden, gesperrt. Selbst Anthropic-Mitarbeiter mit ausländischen Pässen seien von der Anordnung betroffen.

Anthropic gibt an, dass die Anordnung keine Gründe nennen würde. Möglich sei, dass die US-Regierung glaube, dass es Möglichkeiten gebe, die Sicherheitsstrukturen des KI-Modells Fable 5 auszuhebeln. Kriminelle Nutzer könnten so Angriffe über das KI-Modell entwickeln lassen.

Die US-Regierung gibt die Blockade auf

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Anthropic bestätigt auf X, dass die beiden Claude-Modelle internationalen Kunden wieder zur Verfügung stehen würden. Ab Mittwoch soll der Zugang wieder freigeschaltet werden.

Uns wurde mitgeteilt, dass das Handelsministerium die Exportkontrollen für Claude Fable 5 und Mythos 5 aufgehoben hat. Wir werden morgen damit beginnen, den Zugriff wiederherzustellen, und euch in Kürze über den aktuellen Stand informieren. Wir bedanken uns bei unseren Nutzern für ihre Geduld sowie bei allen, die gemeinsam mit uns an der erneuten Bereitstellung der Modelle gearbeitet haben.

Warum genau der Exportstopp aufgehoben wurde, geht aus der Ankündigung ebenfalls nicht hervor.

Das neue Modell Sonnet 5

Begleitet wird das Comeback der beiden KI-Modelle von einem weiteren Meilenstein: Mit Sonnet 5 stellt Anthropic eine weitere künstliche Intelligenz vor, die für die umfangreichsten Einsatzzwecke ausgelegt ist.

Mehr zum Thema: Das beste Feature von KIs habt ihr vielleicht noch nie benutzt: Wenn ihr selbst ins Spiel kommt, holt ihr am meisten heraus

Das neue Modell soll in der Leistung zu Opus 4.8 aufschließen und dabei aber weniger kosten. Gegenüber dem Vorgänger Sonnet 4.6 soll es vor allem bei agentischen Funktionen zugelegt haben.

Claude Sonnet 5 ist das Standardmodell für kostenlose Nutzer und Pro-Abonnenten. Alle anderen Kunden erhalten ebenfalls direkten Zugriff auf die neue Version. Zudem sei es in Claude Code und Claude Platform ebenfalls enthalten.