Claude Fable 5: Anthropics neues Modell ist verfügbar – und benötigt als »Mythos-Klasse« eigene Sicherheitsregeln

Claude Fable 5: Anthropics »Mythos«-KI ist ab sofort für alle verfügbar.

Anthropic hat am 9. Juni 2026 »Claude Fable 5« für die breite Öffentlichkeit freigegeben – das erste Modell der sogenannten Mythos-Klasse außerhalb eines exklusiven Partnerkreises.

Dabei handelt es sich um eine Modellstufe, die oberhalb der bisherigen Opus-Klasse angesiedelt ist. Bisher war sie ausschließlich einer kleinen Gruppe von Cybersicherheitspartnern im Rahmen von »Project Glasswing« zugänglich.

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Fable 5 in der Praxis: Von Monaten zu Tagen

Laut Anthropic übertrifft Fable 5 nahezu alle bisher allgemein verfügbaren Claude-Modelle auf getesteten Benchmarks.

Gerade bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben soll der Abstand zu früheren Modellen besonders deutlich spürbar sein, was man auch anhand der nachfolgenden Benchmark-Tabelle belegt haben will.

Gegen ChatGPT 5.5 und Google Gemini 3.1 sieht sich Claude Fable 5 naturgemäß im Vorteil.

Als Beispiel nennt Anthropic eine Partnerschaft mit Stripe: Dort vollzog Fable 5 eine vollständige Migration eines 50-Millionen-Zeilen-Ruby-Projekts an einem Tag – eine Aufgabe, für die ein Entwicklerteam normalerweise über zwei Monate eingeplant hätte.

Im Bereich Vision gilt Fable 5 laut Anthropic als neues State-of-the-Art-Modell: Es beendete Pokémon Feuerrot mit einem minimalistischen »Harness«.

Mit Harness bezeichnet man ein Hilfsmodell, das einer KI zusätzliche Werkzeuge und Strukturen bereitstellt. Im Falle von Fable 5 und Pokémon Feuerrot basierte dieses ausschließlich auf Spielscreenshots und verzichtete auf Navigationshilfen oder externe Tools.

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Im Deckbuilding-Spiel Slay the Spire zeigte sich der Effekt von persistentem, dateibasiertem Gedächtnis laut Anthropic dreimal stärker als beim Vorgängermodell Opus 4.8; zugleich erreichte Fable 5 das Endspiel dreimal häufiger.

Sicherheitsfilter: Wo Fable 5 auf Opus 4.8 umschaltet

Anthropic stuft Mythos-Klasse-Modelle als neue Risikoklasse ein – mit dem Potenzial für sogenannten »Uplift«: Gemeint ist die Gefahr, böswilligen Akteuren bei Angriffen einen Vorteil zu verschaffen, der über öffentliche Quellen hinausgeht.

Bei Anfragen zu Cybersicherheit, Biologie und Chemie sowie bei Versuchen zur Modell-Distillation schaltet Fable 5 automatisch auf Claude Opus 4.8 um. Nutzer werden bei jeder Weiterleitung informiert; laut Anthropic greift der Mechanismus in weniger als fünf Prozent aller Sessions.

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Fable 5: Preise und Verfügbarkeit

Beide Modelle werden zu 10 US-Dollar pro einer Million Input-Token sowie zu 50 US-Dollar pro einer Million Output-Token angeboten.

Nutzer der Abostufen Pro, Max, Team und Enterprise erhalten bis zum 22. Juni 2026 in ihren Abo inkludierten Zugang. Danach ist der Kauf von Credits notwendig – und zumindest zunächst verzichten die Entwickler auf die Integration ins Abo-Modell, die »so bald wie möglich« folgen soll.