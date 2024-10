Meine Lieblingstastatur war 6 Monate ausverkauft – Jetzt ist sie wieder erhältlich und warum ich sie euch unbedingt empfehle

Dies ist mein aktueller Gaming-Tastatur-Geheimtipp für das Jahr 2024 und er ist erst jetzt wieder verfügbar.

Update 21.10.2024: Nur wenige Stunden nach der Wiedereröffnung des Shops am Freitag waren die neuen Farben Lila, Grün und Blau ausverkauft. Außerdem ist mir ein Fehler unterlaufen: Nicht bloß die gerade genannten Farben sind neu, auch das weiße Modell gab es zuvor nicht. Ich habe es auf den Bildern mit der silbernen Variante verwechselt, die inzwischen aus dem Sortiment genommen wurde, ebenso wie die rote. Die Information wurde von mir an der entsprechenden Stelle korrigiert. Nach Stand heute gibt es nur noch das weiße (+25 Euro) und das schwarze Modell. Der neue leise Schalter ist zudem ebenfalls bereits vergriffen. Wie die neue Deskmat aussieht, wurde wie angekündigt am Freitag verkündet. Wie die neue Deskmat aussieht, kann ab sofort hier begutachtet werden.

Am 18. Oktober ab 13 Uhr war nach über einem halben Jahr Wartezeit endlich wieder eine meiner Lieblings-Gaming-Tastaturen verfügbar, die Anvil Native 75%.

Außerdem kündigten die Hersteller drei neue Gehäusefarben und einen neuen Schalter für ihre Tastatur an. Welche genau das sind und was für eine Überraschung selbst vor der Presse noch geheim bleibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Kleines Team mit großem Traum

Bereits kurze Zeit nach meinem Test im März dieses Jahres, war das Custom-Board, das es exklusiv nur beim Hersteller selbst zu kaufen gibt, ausverkauft.

Kein Wunder, denn das Anvil-Team ist zwar leidenschaftlich bei der Sache, aber besteht nur aus vier Freunden, die aus privatem Interesse heraus das Board für euch entwickelt haben, das wir vor 2 Jahren wollten und nirgendwo gefunden haben .

Dass es die Native-Tastatur nur im eigenen Shop gibt, hat einen triftigen Grund. Nur so kann die Servicequalität sichergestellt werden und diese ist dem Team laut eigener Aussage besonders wichtig.

Wer sich für ein Native-Board interessiert, kann einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen, wo ihr euch bei Gather Town online mit einem der vier Gründer trefft. Wie dieser dann aussieht, entscheidet ihr.

Bei Gather Town könnt ihr euch mit oder ohne Webcam mit einem Anvil-Gründer treffen. Avil haben ihr eigenes Gather-Town-Shop-Layout. Das hier ist nur ein Beispielbild von Gather Town.

Anvil bietet an, mit euch zusammen im Konfigurator eure Native zusammenzustellen, ihr könnt euch aber auch euren Kauf vor euren Augen von dem Anvil-Menschen zusammenbauen oder euch dazu anleiten lassen, dies mit den bereits bestellten Teilen selbst zu tun.

Da Anvil ein deutsches Unternehmen ist, könnt ihr euch in eurer gewohnten Sprache locker unterhalten. Ich habe das Team als absolut flexibel und hilfsbereit erlebt. Auf Wünsche und Anregungen wird eingegangen.

Anvil Native 75% Eine Tastatur, sie alle zu knechten – bis auf die glücklichen Besitzer. Mit tollem Klang und wuchtiger Qualität können Nutzer in dem Custom-Shop des Herstellers ihren persönlichen Mjölnir zusammenstellen und von Sindri und Brokk, bzw. den Betreibern, schmieden lassen. Selbst die wenigen Negativpunkte müssen z. T. relativiert werden und gelten nicht für jeden Nutzer: Massive Basisplatte aus einem Stück Aluminium gefräst

Herausragender, kundennaher Direktservice

Hot-Swap (inklusive Wechselkeys und Werkzeug), reparier- und austauschbar

Leise (pre lubed und schallgedämpft) und mit gefetteten Durock Stabilizern

Open Source

Fantastische Verarbeitung und Qualität

Selbst zusammenstellbar (Switches, Gehäusefarbe etc.)

Lieferung in Dose mit Schaumstoffbett (super zum Verschenken!)

Per Key RGB ... ... aber überwiegend southfaced LEDs (Geschmackssache)

Mitgelieferte Keycaps sind recht glatt und lichtundurchlässig (Geschmackssache)

Kostspielig (für ein Custom-Board aber günstig) Zum Anvil Store

Auf der Seite findet ihr zugänglich alle relevanten Informationen rund ums Thema Custom-Tastaturen, wenn ihr lieber auf einen Termin verzichten wollt. Wahlweise könnt ihr auch auf den Discord-Server von Anvil hüpfen oder eine simple E-Mail schreiben.

Was ist neu im Oktober-Release?

Drei Gehäusefarben

Mit dem Neubeginn der Produktion wurden drei neue Farben ins Sortiment aufgenommen: Emerald Green , Glacial Blue , Cosmic Purple und Nexus White .

Ebenfalls wieder dabei, aber nicht neu ist Plague Black . Ob es auch das Gehäuse in rötlichem und in silbernen Farbton irgendwann wieder geben wird, ist derzeit noch unklar. Wir tragen diese Information nach, sobald wir sie haben.

Emerald Green (hochkant), Glacial Blue (links daneben) und Cosmic Purple (unter der blauen). Dazu gesellen sich Nexus White und Plague Black (rechte Bildseite).

Ein Schaltertyp

Beim Zusammenstellen der Tastatur kann selbstverständlich auch die Schaltercharakteristik selbstgewählt werden. Zum bisherigen Sortiment gesellen sich nun lineare Cherry Silent Red Switches, die besonders leise sein sollen.

Auch hier wird deutlich, dass das Team sich ihr Kundenfeedback zu Herzen nimmt: Da viele von euch ihre Tastatur gerne mit ins Büro nehmen möchten, haben wir den neuen Cherry Silent Red im Sortiment – leise, linear und einfach smooth .

Die große Überraschung

Zum Verkaufsneustart der Tastaturen wird es ein neues Anvil-Produkt geben – eine Deskmat. Wie diese aussehen wird und ob die Schreibtischunterlage auch als Mauspad taugt, erfahrt ihr, sobald der Shop wieder eröffnet ist.

Alternativen zur Anvil Native

Falls ihr euch für ähnliche Gaming-Tastaturen interessiert, die Anvil Native 75% euch aber nicht überzeugen kann, gibt es einige Hersteller wie Keychron, Akko, Glorious und viele mehr, die ebenfalls Prebuild-Custom-Tastaturen anbieten. Auch die Asus Azoth Extreme geht in diese Richtung. Einige der Modelle findet ihr in unserer großen Kaufberatung zum Thema:

Wenn nichts dazwischenkommt, könnt ihr die Anvil Native 75% in den neuen Farben und mit den leisen Schaltern ab dem 18. Oktober um 13 Uhr direkt beim Hersteller bestellen oder euch vorher erst beraten lassen. Bedenkt jedoch, dass Anvil nur geringe Stückzahlen produziert und der Ansturm voraussichtlich groß sein wird. Andernfalls müsst ihr wieder mit einem halben Jahr Wartezeit oder länger rechnen.