Nach dem iPhone 16e: 2 neue Apple-Produkte sollen diesen Frühling erscheinen – das erwartet euch

Nach vier Jahren soll der AirTag einen Nachfolger erhalten – aber das soll nicht alles sein, was Apple noch für das Frühjahr geplant hat. (Bildquelle: Apple)

Apple plant, diesen Frühling zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen: AirTag 2 und das brandneue »HomePad«.

Darum ist das wichtig: Die AirTags werden Ende April vier Jahre alt. Die neue Version soll Verbesserungen bringen, die nicht über ein Software-Update geliefert werden können. Das vermeintliche HomePad könnte nicht nur als Tablet, sondern auch als Hub für euer smartes Zuhause dienen – ähnlich wie das Google Pixel Tablet 2.

2:26 Trailer zeigt, wie das Pixel Tablet dank Standfuß zur Smart-Home-Zentrale wird

AirTag 2 und HomePod: Was wir bereits wissen

AirTag 2: Das originale AirTag wurde vor fast vier Jahren im Frühjahr 2021 eingeführt. Seitdem hat Apple verschiedene Verbesserungen in Bezug auf Datenschutz und Funktionen per Software-Updates vorgenommen, jedoch ohne ein richtiges Hardware-Update.

Laut Bloomberg wird Apple im Mai oder Juni AirTag 2 veröffentlichen.

Die drei Hauptverbesserungen umfassen eine erhöhte Reichweite, einen neuen Funkchip und verbesserte Datenschutzfunktionen.

Ein Beispiel für den verstärkten Datenschutz ist, dass der Lautsprecher schwerer zu entfernen sein wird, um Missbrauch zu verhindern.

»HomePad«: Besonders spannend für 2025 ist Apples neues »HomePad«-Smart-Display. Ursprünglich für März geplant, wird es nun voraussichtlich im April oder später auf den Markt kommen.

Das HomePad wird als neue Kategorie in Apples Home-Geräte-Portfolio erwartet und auf der neuen homeOS-Softwareplattform laufen.

homeOS kombiniert Funktionen wie Widgets, Home-App-Steuerungen und native Apps wie Fotos, Musik und Notizen, um nützliche Tools im gesamten Zuhause bereitzustellen.

Obwohl einige große Siri-Funktionen verschoben wurden, könnte das HomePad zunächst ohne diese auf den Markt kommen und die neuen Features später erhalten.

Was ihr noch wissen müsst: Apple hat das Jahr mit beeindruckenden Produktveröffentlichungen wie dem iPhone 16e, M4 MacBook Air, Mac Studio, M3 iPad Air und A16 iPad begonnen. Mit der bevorstehenden Einführung von AirTag 2 und HomePad rundet Apple sein Frühlingsangebot ab, bevor im Herbst die nächste Produktsaison beginnt. Dann könnten uns Highlights wie das iPhone 17 Air oder eine neue Apple Watch Ultra erwarten.

Auf welche Apple-Produkte freut Ihr euch diesen Frühling und darüber hinaus am meisten? Was haltet ihr von den bisher bekannten Neuerungen zu AirTag 2 und HomePad? Seid ihr interessiert daran, euch das neue Smarthome-Tablet für euer smartes Zuhause zu holen? Und was haltet ihr von den Verbesserungen für die AirTags? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.