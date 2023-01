Neues Display fürs Smart Home: Ist das Apples Kampfansage an Amazon und Google?

Apple ist aktuell kein führender Anbieter im Smart-Home-Bereich. Dies anzuerkennen dürfte den wenigsten schwerfallen. Zuletzt haben sie den großen HomePod eingestellt und durch eine Mini-Ausführung ersetzt, nur um ihn jetzt wieder in der Apple-Familie willkommen zu heißen.

Abgesehen davon arbeitet Apple wohl an einem iPad-ähnlichen Display, das weder fürs iPad noch für das iPhone entwickelt wird. Tatsächlich möchte Apple einen Bildschirm zur Steuerung von smarten Geräten auf den Markt bringen, sofern wir dem passenden Bericht von Bloomberg glauben schenken.

Mehr Apple-Produkte fürs Smart Home

Apple möchte wohl weiter im Smart-Home-Bereich vorstoßen und mit einer Art Einsteiger-iPad Google und Amazon Konkurrenz machen. Das Display soll abgesehen von der Steuerung eurer Smart-Home-Geräte Video- und Audio-Inhalte wiedergeben können.

Mit Hilfe von magnetischen Befestigungselementen soll das neue Produkt an Wänden oder anderen Objekten montiert werden können. Amazon bietet in diesem Bereich bereits Produkte wie das Meta-Portal oder den Echo Show an. Der Nest Hub von Google findet ebenfalls seinen Einsatzzweck als zentraler Hub für die Smart-Home-Steuerung.

Abgesehen von dem externen Bildschirm steckt Apple wohl Ressourcen in die Entwicklung eines weiteren neuen Produkts für den heimischen Bereich. Demnach soll der Hersteller eine Kombination aus Apple TV, FaceTime-Kamera und Lautsprecher anstreben. Der Konzern kämpft allerdings anscheinend mit Schwierigkeiten, was die Entwicklung verzögert.

Bis wir die Smart-Home-Offensive von Apple näher betrachten können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Genauer gesagt plant der Hersteller den Release des Displays für das smarte Wohnen erst im Jahr 2024.

Was haltet ihr von dem vermeintlichen Vorstoß seitens Apple? Habt ihr lange darauf gehofft oder ist der Zug in euren Augen ohnehin schon abgefahren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!