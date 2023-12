Mehr Dolby Atmos? Apple belohnt wohl Musiker, die ihre Lieder mit 3D-Klang anbieten

Apple pusht Dolby Atmos auf seinen Geräten und in Apple Music. (Bild: Apple, Dolby)

Vor zwei Wochen titelten wir »Weg da, Dolby Atmos! Neuer 3D-Audio-Standard von Samsung und Google kommt«. Die beiden Tech-Riesen möchte eine Alternative zum 3D-Klang anbieten.

Apple zieht nun aber wohl in die ganze andere Richtung als die Konkurrenz und setzt verstärkt auf Dolby Atmos bei Apple Music.

So will Apple vorgehen

Bloomberg berichtete darüber, was Apple plant, um mehr Dolby Atmos und 3D-Musik anbieten zu können. Die Quellen der Seite wollen anonym bleiben, da es bisher noch keine öffentliche Ankündigung gab.

Künstler sollen besser entlohnt werden, heißt es, wenn sie ihre Musik mit Spatial Audio bereitstellen. Sprich: Wer seine Songs mit Dolby Atmos mastered, erhält höhere Tantiemen.

Spatial Audio bezieht sich auf die Technologie, bei der der Klang so bearbeitet wird, dass er scheinbar aus verschiedenen Richtungen kommt und eine räumliche Wahrnehmung erzeugt. Dadurch entsteht ein immersives Hörerlebnis, bei dem der Klang um den Zuhörer herum bewegt wird.

Es geht aber gar nicht darum, dass ihr Dolby Atmos am Ende nutzt. Aus dem Bericht von Bloomberg geht hervor, dass das Ziel von Apple sei, den Standard mehr zu pushen, ganz gleich, ob er schlussendlich verwendet wird.

Warum forciert Apple Dolby Atmos?

Wohl eher nicht, um Künstlern und Musikstudios mehr Geld zu bezahlen, und auch nicht, um zukunftssicher zu sein.

Spatial oder 3D-Audio findet sich in vielen Geräte von Apple wieder: Apples AirPods Pro 2, HomePods und in manchen Beats-Kopfhörern. Klar, dass der Hersteller mehr Content mit Dolby Atmos anbieten will.

Viel wichtiger ist aber vermutlich der bevorstehende Release der Apple Vision Pro.

Das Mixed-Reality-Headset mit seinem hohen Preisschild soll auch möglichst guten Klang bieten – da ist Dolby Atmos das Mittel der Wahl.

Apple setzt verstärkt auf Dolby Atmos und will Musiker entsprechend mit höheren Tantiemen entlohnen, wenn sie ihre Songs im passenden Format anliefern. Was haltet ihr davon und von Spatial Audio im Allgemeinen? Ist das ein Muss? Oder findet ihr, dass es auf den Ohren simuliert zu künstlich klingt? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!