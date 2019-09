Am morgigen Dienstag, den 10. September 2019, wird Apple eine Keynote abhalten und dann vermutlich wie gewohnt neue Smartphones wie das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max vorstellen.



Das iPhone 11 wird vermutlich der Nachfolger des iPhone XR, die anderen beiden Modelle ersetzen die XS-Versionen. Alle neuen Smartphones sind vermutlich mit iOS 13 ausgestattet.

Bisher machte es Apple einem relativ schwer, den Live-Stream solcher Veranstaltungen zu sehen, denn außer Apple-Geräten war dies lange Zeit offiziell nur mit Windows 10 und dem dort eingebauten Edge-Browser möglich.



Zuletzt wurden aber auch Chrome oder Firefox unterstützt und Twitter als Übertragungsplattform genutzt.

It's coming soon. Tap ?? below to get reminders and news around the #AppleEvent. Watch it live on September 10 at 10 a.m. PDT on https://t.co/yLa2e4Xr2R pic.twitter.com/Pq6OFGH88p