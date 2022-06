Das wichtigste Apple-Event steht an - Das erwarten wir auf der WWDC 2022

Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) findet nächste Woche vom 6. bis 10. Juni statt. Das Event ist vor allem für Entwickler gedacht, die sich hier informieren können, welche Software-Updates für die verschiedenen Betriebssysteme von Apple-Geräten es geben wird. Diese Änderungen sind aber auch für euch als Endnutzer interessant, da hier neue Features und Funktionen für iPhone, Mac, Apple Watch und Co. vorgestellt werden.

Hin und wieder zeigt Apple bei dem Event außerdem neue Hardware. Ob das dieses Jahr der Fall sein wird, ist momentan noch unklar, es wird aber auf jeden Fall fleißig spekuliert. In diesem Artikel schauen wir uns an, welche Leaks es bereits gibt und was wir software- und hardwareseitig von der WWDC 2022 erwarten.

iOS 16 bekommt wohl die größten Änderungen

Um Apples nächstes Smartphone-Betriebssystem ranken sich momentan die meisten Gerüchte. Wenn man diesen glauben kann, könnt ihr hier ein paar größeren Änderungen erwarten. So soll der Sperrbildschirm des iPhones überarbeitet werden. In diesem Zuge könnten die Pro-Modelle des iPhone 14 sogar ein Always-On-Display bekommen.

Abgesehen davon wird er wohl mit einem ganz neuen Feature versehen: interaktive Widgets. Die interaktive Version der informativen Kacheln lassen euch mit der entsprechenden App interagieren, ohne diese zu öffnen. Damit könntet ihr zum Beispiel Musik anhalten, abspielen oder zum nächsten Song springen, ohne eine App zu starten. Wenn ihr sie künftig sogar auf dem Sperrbildschirm habt, müsst ihr das Smartphone dafür nicht einmal entsperren.

Außerdem sind noch Gerüchte von kleineren Änderungen im Umlauf, von denen MacRumors berichtet. Demnach soll die Nachrichten-App von Apple verbesserte Audio-Nachrichten bekommen und Funktionen wie in sozialen Netzwerken . Was genau damit gemeint ist, ist momentan allerdings unklar.

Zusätzlich könnte Apples Health-App überarbeitet werden. Hier soll die Schlaf-Tracking-Funktion verbessert werden und Nutzer sollen ihre Pillen-Fläschchen scannen können, damit die App beim Management und der Dosierung helfen kann. Dazu sind Gesundheitsfunktionen für Frauen geplant.

Weitere Infos zu iOS 16 und einige Konzept-Entwürfe von YouTubern und Designern, wie das Ganze aussehen könnte, findet ihr in diesem Artikel:

Auch watchOS 9 wird überarbeitet

Neben dem iPhone-Betriebssystem wird auch Neues für das OS der Apple Watch erwartet: watchOS 9. Die neue Version soll einen überarbeiteten Energiesparmodus spendiert bekommen. Im jetzigen Power-Reserve-Modus ist die Apple Watch rein auf das Anzeigen der Zeit limitiert. Mit der neuen Iteration könnte auch andere Features freigegeben werden, während der Akku geschont wird.

Dazu soll die Apple Watch mit dem Update Vorhofflimmern besser erkennen können und euch sagen, wie oft dieses über einen bestimmten Zeitraum erkannt wurde. So soll die Smartwatch Patienten helfen, die Probleme mit Herzrhythmusstörungen haben.

Zu guter Letzt stehen auch Änderungen für die Workout-App an. Hier bekommt ihr künftig mehr unterschiedliche Workouts und neue Metriken, die euch zum Beispiel euer Laufverhalten analysieren lassen. Obendrauf wird ein frischer Look erwartet.

MacBooks mit Neuanstrich?

Apples drittes großes Hardware-Produkt sind die MacBooks. Diese bekommen aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Update für ihr Betriebssystem. Die größten Änderungen werden hier aber wohl optischer Natur sein. So sollen einige Standard-Apps von Apple wie der Messenger, Mail, Notes und Safari einen neuen Anstrich bekommen.

Außerdem wird die App für Systemeinstellungen überarbeitet. Sie ähnelt dann laut MacRumors mehr der Einstellungen-App des iPhone und des iPads. Zusätzlich ist eine dedizierte App für klassische Musik im Gespräch.

Über die anderen Betriebssysteme wissen wir wenig

Dazu gibt es noch zwei weitere Betriebssysteme von Apple, über dessen Neuerungen bisher aber nur wenig bekannt ist: iPadOS 16 und tvOS 16. Für das iPad könnte es Neuerungen bei den Fenstern geben und Funktionen, die dem Multitasking helfen. Über tvOS 16 wissen wir lediglich, dass Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman mehr Smart-Home-Einbindungen voraussagt.

Diese Hardware könnten wir sehen

An der Hardware-Front sind momentan zwei Möglichkeiten auf dem Tisch: Ein neuer Mac Pro und ein AR/VR Headset. Eine neue Version des Mac Pro wurde bereits von Senior Vizepräsident für Hardware-Engineering John Ternus angekündigt (via MacRumors), ein genaues Release-Datum haben wir aber noch nicht.

Zusätzlich behauptet Mark Gurman, dass Apple noch Mac-spezifische Ankündigungen für den Mai oder Juni dieses Jahres parat hat. Da die WWDC nächste Woche stattfindet, würde das zeitlich passen. Welche Hardware im neuen Mac Pro stecken könnte, wissen wir aber noch nicht.

Gerüchte von einem AR/VR-Headset von Apple machen schon seit Längerem die Runde. Laut Experten ist ein Release für 2023 geplant. Das ist laut Analyst Ming-Chi Kuo auch der Grund, warum wir das Headset und das dazugehörige Betriebssystem realityOS nicht auf der WWDC 2022 sehen werden.

In zwei Tweets beschreibt er, dass es noch eine Weile dauern wird, bevor das Headset in die Massenproduktion geht und der Release deshalb noch entfernt sei. Sollte Apple die Hardware samt Betriebssystem nächste Woche vorstellen, würden die Konkurrenten Apples Technik kopieren, noch bevor diese in den Regalen stünde. Beide Tweets lest ihr hier:

So könnt ihr das Event verfolgen

Apple wird am 6. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit ein Live-Event streamen, das die diesjährigen Neuerungen der Konferenz vorstellt. Diese könnt ihr euch auf unterschiedliche Arten anschauen. Für die meisten von euch ist es wohl am einfachsten, bei YouTube einzuschalten. Hier hat Apple bereits einen Live-Stream geplant, den ihr hier findet:

Alternativ solltet ihr das Event auch in der Apple-TV-App finden und auf der Event-Webseite von Apple. Wenn ihr mehr zu den Hardware-Aspekten des neuen iPhone 14 erfahren möchtet, könnt ihr es euch in folgendem Artikel anhand eines Dummy-Modells anschauen:

Werdet ihr die WWDC von Apple dieses Jahr verfolgen? Gibt es eine bestimmte Neuerung oder ein Update, auf das ihr euch besonders freut? Lasst es uns gerne wissen.